Detectat un cas de xarampió al pla de Lleida

El departament de Salut ha detectat un cas de xarampió a les comarques del pla de Lleida durant aquest any, un cas importat de l’estranger i no vacunat. Al Pirineu no se n’ha registrat cap de moment. A tot Catalunya es van detectar 17 casos el gener i el febrer, dels quals sis eren procedents del Marroc i un del Vietnam. A causa de la baixa vacunació al Marroc, el país gestiona una epidèmia de xarampió que ha registrat 25.000 casos i 116 morts entre el setembre del 2023 i el gener del 2025.

Mentrestant, l’epidèmia de grip continua a la baixa. El pla va registrar 176 casos la setmana passada, un 34,6% menys que els 269 de l’anterior. Al Pirineu n’hi va haver 63, un 14,9% menys que els 74 de la setmana anterior. La baixada global de la demarcació va ser del 30,3%.

L’actualització del pla de salut serà vigent l’any 2026

La Generalitat va aprovar ahir iniciar l’actualització del pla de salut, que defineix les actuacions públiques per “adaptar-se als reptes emergents com l’envelliment, l’equitat, l’atenció centrada en la persona, les desigualtats socials i de gènere, la promoció de conductes saludables, els efectes del canvi climàtic i la transformació digital, tot això amb l’Atenció Primària com a eix vertebrador”. Entrarà en vigor l’any 2026 i es desenvoluparà a través d’un procés participatiu.