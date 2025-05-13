Descobriment en càncer de mama: un fàrmac contra l'osteoporosi estimula la resposta immune antitumoral
Presenten els resultats d'un assaig clínic promogut per l'Institut Català d'Oncologia
Els resultats preliminars d'un assaig clínic mostren el potencial d'un fàrmac contra l'osteoporosi per a la seva possible aplicació en càncer de mama. Denosumab no redueix la proliferació de cèl·lules canceroses però estimula la resposta immune antitumoral. L'assaig, promogut des de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), està liderat per investigadors d'aquest centre, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. El treball va avaluar els efectes biològics del fàrmac en 60 dones amb càncer de mama en una fase inicial, acabades de diagnosticar, que encara no havien iniciat cap tractament.
Denosumab actua per inhibició de la via RANK, una via molecular molt estudiada en oncologia per la seva relació amb la proliferació i progressió tumoral, sobretot en càncer de mama. Els resultats d'aquest assaig mostren un augment del nombre de cèl·lules immunitàries infiltrants al tumor per combatre el càncer.
Totes les dones que van participar en aquest assaig estaven pendents d'operar-se per extreure el tumor. Se'ls hi van administrar dues dosis de 120 mg de denosumab, amb 7 dies de diferència, en el grup tractat, i cap tractament en el grup control. Després, es van comparar les mostres sanguínies i biòpsies preses en el moment del diagnòstic amb les recollides setmanes després de la injecció de denosumab.
Segons els resultats, tot i que el denosumab no es va associar a una reducció de la proliferació ni de la supervivència de les cèl·lules canceroses, sí que es va relacionar amb un increment significatiu de cèl·lules immunitàries infiltrants de tumor. L'augment es va observar en tots els subtipus de càncer de mama avaluats, però sobretot en els tumors luminals tipus B.
La immunoteràpia és l'estratègia que més està fent avançar el tractament del càncer, però no en tots els tumors per igual. En el cas dels tumors luminals tipus B, les taxes de resposta són relativament baixes. Arran d'aquests resultats, s'han posat en marxa noves anàlisis per mirar de dilucidar els mecanismes implicats en aquesta activació immune.