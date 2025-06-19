Cribratges preventius de càncer de coll uterí permeten detectar prop de 900 casos positius del VPH en un any a Lleida
Les proves es realitzen en dones d'entre 30 a 65 anys que ho sol·liciten o durant una consulta ordinària
El nou protocol de detecció precoç de càncer de coll uterí ha permès detectar prop de 900 casos positius del virus del papil·loma humà (VPH) en un any a la plana de Lleida. Les proves es realitzen en dones d'entre 30 a 65 anys en el marc d'una consulta ordinària a la llevadora en un centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) o bé perquè la mateixa usuària ho sol·licita. La Regió Sanitària de Lleida va ser un dels primers territoris a implementar aquest cribratge, que es preveu estendre a tota la població per garantir l'equitat territorial. L'objectiu de la mesura és millorar la detecció del VPH abans de la presència de lesions que puguin desenvolupar-se en càncer de coll uterí.
Durant el primer any del nou protocol, a les comarques de la plana de Lleida s'han realitzat 9.042 proves, 862 de les quals –un 9,6%– han resultat positives. Aquests casos han requerit un seguiment de la infecció amb una citologia i, en funció del resultat, la derivació al servei de ginecologia de l'hospital Arnau de Vilanova per determinar la presència d'una lesió premaligna o maligna. Fins l'any passat, es cribrava les dones i les persones amb coll uterí cada tres anys amb una citologia.
En una segona fase del protocol, Salut preveu cribratges poblacionals en persones d'entre 30 i 65 anys. La intenció és implementar un model de cribratge poblacional basat en la prova de detecció del VHP abans del 2029 per arribar a tota la població i garantir l'equitat, ja que entre el 70% i el 80% dels diagnòstics de càncer de coll d'úter són dones no cribrades o sotscribrades.
El pla preveu que, com a mínim, el 70% de dones estiguin cribrades amb una prova d'alt rendiment i que el 90% dels casos de càncer i de lesions precanceroses siguin tractades de manera adequada. Així, Salut qudarà alineada amb la resta de països europeus per assolir l'estratègia mundial liderada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l'eliminació del càncer de coll uterí.
El VPH es transmet pel contacte sexual i és la causa necessària per al desenvolupament del càncer de coll uterí, tot i que no totes les infeccions per VPH acaben causant-ne el desenvolupament. De fet, en la majoria dels casos –9 de cada 10– aquesta infecció no tindrà cap conseqüència, ja que s’eliminarà per si sola i no provocarà cap lesió. Quan la infecció persisteix, hi ha risc de desenvolupar lesions precanceroses al coll uterí que poden progressar a un càncer invasor. A banda de la vacunació i el cribratge, l’ús del preservatiu en les relacions sexuals també pot ajudar a prevenir la infecció.