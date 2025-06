El pàdel creix a un ritme "vertiginós": s’obre un nou club al món cada 2,5 hores

Publicat per ep Creat: Actualitzat:

El pàdel continua la seua expansió global a un ritme extraordinari, consolidant-se com un dels esports de més creixement al món. Segons revela el Global Padel Report 2025, elaborat per Playtomic en col·laboració amb la consultoria estratègica de PwC, durant el 2024 es van inaugurar 3.282 nous clubs a nivell mundial, el que representa una mitjana de gairebé nou obertures diàries o, el que és el mateix, un nou club cada dos hores i mitja.

Aquest informe, que ofereix "la visió més completa sobre el creixement sostingut, l’expansió global i l’impacte del pàdel", confirma que el sector ha experimentat un increment del 26% en nombre de clubs i del 17% en pistes durant l’últim any. En concret, es van construir 7.187 pistes noves el 2024, superant així la barrera de les 50.000 instal·lacions a nivell global, i les previsions apunten que aquesta tendència continuarà fins assolir més de 81.000 pistes a tot el món per a 2027.

"Amb una nova pista inaugurant-se cada dos hores i mitja a tot el món, el pàdel ha aconseguit consolidar-se entre l’elit de l’esport global", va destacar Pablo Carro, cofundador i CCO de Playtomic, que va afegir que "l’informe posa en relleu el vertiginós ritme al qual aquest esport s’està expandint i transformant. Des dels nous focus emergents fins els hàbits dels jugadors i el rendiment dels clubs, les dades recollides estan modelant el futur del pàdel".

Presència internacional i mercats emergents

Actualment, el pàdel ja està present a més de 90 països, amb mercats de ràpid creixement com Portugal, els Països Baixos, el Regne Unit, Emirats Àrabs Units, Mèxic, l’Índia i Indonèsia. Especialment significatiu resulta l’impuls que està guanyant als Estats Units, on el 2024 es van construir 352 pistes, amb previsions d’una expansió accelerada de cara a 2027.

L’informe també destaca que els clubs que integren eines digitals, com la plataforma de Playtomic, estan registrant un rendiment entre tres i cinc vegades superior al dels seus competidors, la qual cosa subratlla la importància de la tecnologia i les reserves intel·ligents en aquest sector.

Un esport amb alta taxa de fidelització

Un dels aspectes més cridaners del pàdel és la seua capacitat per enganxar des del primer partit. L’estudi assenyala una taxa de retorn del 92% després d’una primera sessió, un èxit que s’explica per la seua "accessibilitat, el seu caràcter social i una dinàmica de joc fluida i addictiva".

El futur del pàdel sembla prometedor, especialment al seu camí cap als Jocs Olímpics. Amb el suport de la Federació Internacional de Pàdel (FIP), el 2025 es perfila com un any crucial per impulsar la seua inclusió en Brisbane 2032.

Antonio Robert, Director General de Playtomic, va afirmar que "el pàdel no només està guanyant popularitat, està impulsant un moviment global. Aquest informe no només reflecteix el creixement de l’esport; també contribueix a orientar-lo. En estar al cor de l’ecosistema global del pàdel, oferim una perspectiva única gràcies a les nostres dades, tecnologia i estreta connexió amb la comunitat".

Per la seua part, Elena Martín, responsable del Global Padel Report de PwC, es va mostrar "molt satisfeta de veure que el sector ha reprès un camí de creixement orgànic i sostenible, després del pic d’activitat post-COVID i l’ajustament viscut el 2023." "Amb més de 50.000 pistes actualment, el desenvolupament continua amb força, especialment a França i el Regne Unit. Les nostres projeccions indiquen que aquest ritme de creixement es mantindrà en els propers anys", va concloure.