Nou descobriment sobre l’Alzheimer: el dèficit de liti podria ser la clau en la seua aparició i tractament
La patologia afecta prop de 400 milions de persones al món
Investigadors de l’Escola de Medicina de Harvard (Estats Units) han descobert que la pèrdua de liti al cervell accelera el deteriorament de la memòria, contribuint a la malaltia d’Alzheimer, i han obert la possibilitat que aquest compost ajudi el tractament d’una patologia que afecta prop de 400 milions de persones al món.
L’Alzheimer implica una sèrie d’anomalies cerebrals, com acumulacions de la proteïna beta amiloide, cabdells neurofibril·lars de la proteïna tau i la pèrdua d’una proteïna protectora anomenada REST. Tanmateix, aquestes no expliquen per complet l’aparició de la malaltia, ja que algunes persones que les presenten no mostren signes de deteriorament cognitiu, a més de fàrmacs dirigits a la beta amiloide no aconsegueixen revertir la pèrdua de memòria.
El treball publicat a Nature, i elaborat al llarg de 10 anys, revela que el liti podria ser la clau per completar la història entorn de l’Alzheimer. Segons demostra per primera vegada, el liti es produeix de forma natural al cervell, el protegeix de la neurodegeneració i manté la funció normal de tots els tipus principals de neurones.
L’equip investigador va utilitzar un tipus avançat d’espectroscòpia de masses per mesurar nivells d’al voltant de 30 metalls diferents al cervell i la sang de persones cognitivament sanes, en una etapa primerenca de demència i altres amb Alzheimer avançat. Per a això, es va valer d’un banc de teixit cerebral 'post mortem’ del Rush Memory and Aging Project de Chicago.
El liti va ser l’únic metall els nivells del qual van ser notablement diferents entre els grups i que es va alterar en les primeres etapes de la pèrdua de memòria. Els seus nivells van ser elevats en els donants cognitivament sans, però molt reduïts en aquells amb deteriorament lleu o Alzheimer avançat. Aquestes troballes van ser replicades en mostres obtingudes de múltiples bancs de cervells de tot el país.
Un experiment en ratolins realitzat a continuació va revelar que, en els animals, la falta de liti no només es relaciona amb la malaltia d’Alzheimer, sinó que contribueix al seu desenvolupament.
Els investigadors van descobrir que alimentar ratolins sans amb una dieta restringida en liti va reduir els seus nivells cerebrals de liti a un nivell similar al de pacients amb Alzheimer. Això va semblar accelerar el procés d’envelliment, provocant inflamació cerebral, pèrdua de connexions sinàptiques entre neurones i deteriorament cognitiu.
En models amb Alzheimer, la falta de liti va accelerar dràsticament la formació de plaques de beta-amiloide i estructures similars a cabdells neurofibril·lars. La falta de liti també va activar la micròglia, una cèl·lula inflamatòria cerebral, el que va reduir la seua capacitat per degradar l’amiloide; va provocar la pèrdua de sinapsi, axons i mielina, que protegeix a les neurones; i va accelerar el deteriorament cognitiu i la pèrdua de memòria, tots ells característics de la malaltia d’Alzheimer.
A més, aquests experiments van mostrar que el liti alterava l’activitat dels gens que se sap que augmenten o redueixen el risc de patir Alzheimer, inclòs el més conegut, l’APOE.
Tractament amb liti
A partir d’aquests resultats, els experts van decidir comprovar els efectes que tenia administrar un tractament amb liti, en concret, orotat de liti, en el deteriorament de la memòria dels ratolins. Això va revertir el mal relacionat amb la malaltia i va restaurar la funció de la memòria, fins i tot en ratolins grans amb malaltia avançada. Una altra troballa va destacar que mantenir nivells estables de liti en les primeres etapes de la vida va prevenir l’aparició de l’Alzheimer, confirmant així que aquest compost impulsa el procés patològic.
Els investigadors han afirmat que, si es replica en estudis posteriors, la detecció del liti mitjançant anàlisi de sang de rutina podria algun dia oferir una manera d’identificar individus en risc de patir Alzheimer que es beneficiarien amb un tractament per prevenir o retardar l’aparició de la malaltia. Ja que no s’ha demostrat encara la seguretat ni eficàcia del tractament amb liti contra la neurodegeneració en humans, els autors de l’estudi han advertit la població perquè no comencin a consumir aquest tipus de compostos per si mateixos.
Prometedor, però amb cautela
L’investigador del Barcelonabeta Brain Research Center i del Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar (Barcelona) Marc Suárez Calvet ha subratllat en declaracions a SMC Espanya que els resultats d’aquest estudi són "prometedors", però que s’ha d’actuar "amb cautela" perquè encara són necessaris assajos clínics en pacients per confirmar l’eficàcia i seguretat del liti abans d’iniciar el seu ús terapèutic. En la mateixa línia s’ha expressat l’investigador científic d’Organisme Públic d’Investigació (OPI) en l’Institut de Biomedicina de València del CSIC Jordi Pérez-Tur que insta a no caure en un excessiu optimisme i continuar avançant en aquest camí de forma rigorosa.
"Cal confirmar que en l’ésser humà succeeix el mateix que s’ha vist en models animals que, recordem, són imperfectes, perquè aquests animals no desenvolupen la mateixa malaltia que l’ésser humà i, si es confirma, cal establir quines dosis són necessàries i segures per tenir un efecte, així com determinar si poden donar-se efectes secundaris importants. L’ús d’aquest metall en el tractament d’una condició neurològica, tanmateix, permet alimentar esperança que aquesta última part serà relativament ràpida", ha assenyalat.