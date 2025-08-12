Càncer de pulmó agressiu: anuncien un nou avanç en immunoteràpia
Investigadors de l'Hospital del Mar descobreixen que inhibir el gen MET potencia el tractament combinat en tumors de cèl·lula petita
Un estudi multicèntric liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar ha revelat una prometedora estratègia per millorar l'eficàcia del tractament contra el càncer de pulmó de cèl·lula petita, considerat un dels més agressius. La investigació, publicada recentment a la prestigiosa revista Cell Reports Medicine, demostra que inhibir específicament el gen MET potencia significativament l'efecte de la teràpia combinada de quimioteràpia i immunoteràpia.
Aquest tipus de càncer, tot i representar només el 15% dels tumors pulmonars, es caracteritza per una progressió extremadament ràpida i un diagnòstic habitualment tardà, factors que impedeixen l'abordatge quirúrgic. Les dades mostren que la taxa de supervivència a tres anys és notablement baixa, i malgrat els tractaments actuals que combinen quimioteràpia i immunoteràpia, aquests tumors desenvolupen ràpidament resistència i tendeixen a generar metàstasi.
"Hem observat que quan es combinen la immunoteràpia i la quimioteràpia amb l'inhibidor de MET, aquest és capaç de potenciar l'efecte de la immunoteràpia, incrementant tant la supervivència com la resposta tumoral en models de ratolí", explica la doctora Edurne Arriola, investigadora principal de l'estudi i cap de secció de càncer de pulmó del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar.
Una dècada d'investigació amb resultats prometedors
La recerca culmina, de moment, un treball d'investigació de més de deu anys en aquesta línia. Els científics han analitzat minuciosament l'efecte d'inhibir el gen MET tant en models murins com en mostres de pacients amb aquest tipus de tumor, comprovant que aquesta estratègia incrementa l'eficàcia del tractament estàndard i aconsegueix limitar significativament el creixement tumoral.
L'equip investigador, que inclou també científics del CIBERONC i del Grup de recerca en Teràpia Molecular del Càncer, ha manifestat la seva intenció de continuar aquesta línia d'investigació mitjançant un assaig clínic amb pacients reals en un futur proper, fet que podria obrir noves possibilitats terapèutiques per als afectats per aquesta variant especialment agressiva de càncer pulmonar durant els pròxims anys.