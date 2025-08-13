Es disparen els diagnòstics de covid a Lleida l’últim mes: la meitat dels contagis corresponen a una nova variant
La setmana passada en van notificar 193, un 69,3% més
Els CAP de la demarcació de Lleida han registrat una notable pujada de casos de covid durant l’últim mes. La setmana passada en van notificar 193, un 69,3% més que els 114 diagnosticats entre el 30 de juny i el 6 de juliol. El pic d’aquest estiu es va assolir fa dos setmanes, amb 217 casos a Lleida.
Aproximadament la meitat dels contagis de l’última setmana corresponen a la nova subvariant d’òmicron anomenada XFG, també coneguda com a Stratus o Frankenstein. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) porta vigilant-la diverses setmanes a l’estar causant un repunt de casos a diversos països, sobretot d’Europa i Llatinoamèrica. La majoria dels contagiats durant l’última setmana a Lleida (69) són persones de 15 a 44 anys.
Tanmateix, a les comarques del Pla destaca l’elevada taxa de 138 casos per cada 100.000 nens de 0 a 4 anys. Mentrestant, la incidència global es manté a nivells baixos, de 43 casos per cada 100.000 habitants al Pla i 34 al Pirineu. Així mateix, la setmana passada no hi va haver cap persona ingressada en un hospital lleidatà amb covid.
En el conjunt de Catalunya, el departament de Salut indica a través del sistema d’informació per a la vigilància d’infeccions (Sivic) que la covid “es manté estable a nivells baixos de transmissió”, amb una incidència estimada de 56 casos per 100.000 habitants.