Esborrar els records desagradables: investigadors identifiquen senyals cerebrals claus per oblidar fets traumàtics
La recerca obre la porta a avançar en les teràpies contra l'estrès posttraumàtic i l'ansietat
Un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i Alemanya ha fet un descobriment revolucionari en identificar, per primera vegada, els senyals electrofisiològics específics del cervell humà que permeten oblidar records desagradables. L'estudi, publicat recentment a la prestigiosa revista 'Nature Human Behavior', confirma en humans el que fins ara només s'havia observat en ratolins: una relació entre oscil·lacions de senyals cerebrals a l'amígdala i l'hipocamp amb l'aprenentatge i l'extinció de records vinculats a la por. Aquesta troballa obre noves possibilitats per desenvolupar teràpies més efectives contra l'estrès posttraumàtic i l'ansietat.
La innovadora recerca ha utilitzat la tècnica d'Anàlisi de Similitud Representacional (RSA), que supera els enfocaments tradicionals basats únicament en l'activació cerebral. Segons Daniel Pacheco-Estefan, investigador del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB i primer autor de l'estudi, aquesta tècnica proporciona informació molt més detallada sobre com les regions cerebrals representen i processen la informació. Per aconseguir aquests resultats, l'equip va dissenyar un experiment que incloïa múltiples senyals i contextos en cada fase del procés d'adquisició, extinció i prova dels records.
Un estudi amb pacients epilèptics
La investigació va comptar amb la participació de 49 pacients epilèptics que ja tenien elèctrodes implantats a les àrees cerebrals relacionades amb els records de por. Als participants se'ls van mostrar imatges neutres –com un assecador de cabells, un ventilador i una torradora–, algunes associades a un so desagradable mentre es registrava la seva activitat cerebral. Posteriorment, es repetia el procediment sense l'estímul desagradable per provocar l'extinció del record aversiu.
Descobriments clau sobre l'activitat cerebral
Els científics van detectar un augment significatiu de l'activitat theta –un tipus de senyal oscil·latòria produïda per l'activitat elèctrica del cervell– a l'amígdala quan es presentaven estímuls no condicionats, el que suggereix que actua com un senyal de seguretat en el cervell humà. També van observar una major similitud entre les diferents presentacions dels estímuls que havien estat associats prèviament amb sons desagradables.
Implicacions per a les teràpies futures
Un dels descobriments més rellevants de l'estudi és que l'extinció dels records depèn en gran mesura del context on es produeix. La recerca mostra que la recuperació dels records de por és més probable que la dels records de seguretat quan les representacions dels contextos d'extinció són més pronunciades durant el procés d'extinció. Segons Pacheco-Estefan, aquesta troballa té implicacions importants per entendre per què reapareixen els records de por ja extingits quan els pacients surten del context terapèutic, un fenomen freqüent en les teràpies per a trastorns d'ansietat i estrès posttraumàtic en l'actualitat.