Detectar el càncer de pulmó en estadis inicials augmenta fins a un 80% la supervivència del pacient
Una radiòloga pionera del cribratge amb tacs de baixa dosi visita el programa que s'aplica a Lleida
Detectar el càncer de pulmó en estadis inicials de la malaltia augmenta fins a un 80% la supervivència del pacient. Així ho ha explicat aquest dijous la radiòloga de l'Hospital Mount Sinai de Nova York i pionera del programa de cribratge de càncer de pulmó amb tacs de baixa dosis de radiació, la doctora Claudia Henschke, durant una visita a Lleida per conèixer la tasca que s'està duent a terme des de la capital del Segrià entorn la detecció precoç d'aquest tipus de càncer, el més mortífer de tots pel fet que la simptomatologia es manifesta quan la malaltia ja està avançada. Precisament, el protocol que Henschke va impulsar als Estats Units actualment s'aplica a Lleida des de fa dos anys en un programa on participen més de 450 persones.
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l’Hospital Universitari de Santa Maria i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Lleida participen, juntament amb 90 centres de tot el món, en un projecte internacional de recerca sobre cribratge de càncer de pulmó finançat pel prestigiós Hospital Mont Sinaí de Nova York, amb l’objectiu de millorar el pronòstic dels pacients a través del diagnòstic precoç.
La líder del projecte és la radiòloga de l’Hospital Mount Sinai de Nova York, la doctora Claudia Henschke, qui aquest dijous ha visitat Lleida i ha impartit una conferència a professionals sanitaris sobre el recorregut històric del cribratge del càncer de pulmó. En aquest sentit, Henschke ha remarcat la importància d'implantar programes de detecció precoç de la malaltia, per tal d'augmentar la supervivència dels pacients, així com per identificar altres dolències en el pacient com malalties cardiovasculars o hepàtiques. "Cal temps i perseverança perquè s'apliquin els protocols a nivell mundial", ha destacat la radiòloga.
Tot i que reconeix que "encara hi ha molta feina per fer", Henschke ha apuntat que Lleida compta "amb un excel·lent programa que contribueix a la salut de les persones" i ha aplaudit la tasca feta del servei de pneumologia de l'Hospital Arnau de Vilanova. "La col·laboració fins ara ha estat molt productiva", ha dit Henschke, qui també ha explicat que pròximament es publicaran diferents articles que exposen quins són els factors a detectar a través d'un tac per saber la predicció a llarg termini de la malaltia.
Tacs amb baixa dosi de radiació per fer seguiment del pacient
La Dra. Henschke és una experta destacada en radiologia diagnòstica amb més de 30 anys d'experiència clínica i de recerca en cribratge de càncer de pulmó. En aquest sentit, ha liderat la implementació de nombrosos programes de cribratge pulmonar a nivell estatal, nacional i internacional, i és pionera en la realització de tacs amb baixa dosi de radiació per fer un seguiment en el pacient. "Ha transformat la prova per tal que tingui menys efectes pel malalt, però conservant la seva qualitat per detectar malalties", ha explicat la facultativa especialista del Servei de Pneumologia i responsable de la recerca en cribratge de càncer de pulmó a Lleida, Jessica González.
La prova serveix per fer un seguiment anual, com el que se li aplica al José Maria, supervivent de tres càncers de pulmó i participant del programa de cribratge de Lleida. Mentre que els seus dos primers casos es van detectar de manera precoç i accidental, el tercer càncer es va detectar, també en un estadi primerenc, durant una prova del cribratge. "Tots tres càncers es van poder enganxar a temps i no he necessitat radioteràpia, només operacions", ha destacat aquest veí de Lleida.
Des del mes de maig del 2023, han participat en el programa de cribratge més de 450 persones. En el cas de la capital del Segrià, el protocol se centra en individus que fumen o han fumat molt, i especialment en aquelles persones amb una malaltia pulmonar obstructiva crònica o emfisema, factors clau en el desenvolupament del càncer de pulmó.