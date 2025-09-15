La Universitat de Lleida i la farmacèutica AstraZeneca impulsen una càtedra d'innovació i eficiència en salut
La formació tindrà una durada inicial de tres anys
La Universitat de Lleida (UdL) i AstraZeneca Farmacéutica Spain impulsen una nova càtedra que té per objectiu promoure la investigació i la formació avançada en innovació i l'avaluació de tecnologies sanitàries amb un enfocament basat en l'eficiència i la millora dels resultats en salut.
La Càtedra AstraZeneca EffiHEALTH d'Innovació i Eficiència en Salut tindrà una durada inicial de tres anys i pretén "com a iniciativa d'utilitat pública, generar coneixement que contribueixi al benestar col·lectiu i a l'enfortiment del sistema sanitari". Així ho recull el conveni de creació de la formació signat pel rector de la UdL, Jaume Puy, i la directora d'Afers corporatius i Accés al mercat de la companyia, Marta Moreno.
La col·laboració entre ambdues entitats –amb tres anys de durada prorrogables–, s'articularà en diferents àmbits. D'una banda, l'impuls d'investigacions en innovació sanitària amb un enfocament específic en l'àmbit de l'economia en salut i el desenvolupament de programes de formació, divulgació i actualització de coneixements per al sector.
De l'altra, la creació d'espais de trobada entre personal acadèmic, investigador, organitzacions empresarials i socials, i institucions públiques per intercanviar coneixements i experiències en economia aplicada a la salut i l'assessorament a institucions en processos d'innovació, eficiència i avaluació de tecnologies sanitàries. També preveuen dur a terme activitats destinades a l'alumnat universitari, com ara la seva participació en projectes d'impacte i la creació d'un premi per a Treballs de final de grau (TFG).
Dotada per AstraZeneca amb 68.000 euros anuals, la Càtedra serà dirigida per la professora de la UdL experta en economia de la salut, Marta Trapero Bertrán. L'acompanyarà en la seva tasca al capdavant de l'ens, un comitè assessor científic i tècnic integrat per altres persones expertes així com delegades de la companyia farmacèutica.
"La col·laboració entre la Universitat de Lleida i AstraZeneca representa la major garantia que aquesta generació de coneixement tingui un impacte real en la societat", ha afirmat el rector de la UdL, que ha afegit que a través d'aquesta cooperació "es reforça la missió de la càtedra de contribuir al benestar col·lectiu, tot promovent avenços en el sector sanitari basats en l'evidència i l'eficiència".
Per la seva part, Marta Moreno, ha indicat que aquest conveni és una oportunitat única per construir, des del rigor acadèmic i la col·laboració publicoprivada, noves vies d'anàlisi i avaluació que permetin prendre decisions informades i alineades amb els reptes actuals, entre d'altres, de l'atenció oncològica. "La cooperació amb equips experts en economia de la salut és essencial per garantir que la innovació es continuï traduint en valor i en una millor atenció per als pacients", ha dit.
A la signatura del conveni hi han estat presents la directora de la càtedra, la vicerectora de Transferència de Coneixement de la UdL, Olga Martín Belloso; i per part d'AstraZeneca, la cap d'Estratègia d'accés al mercat d'oncologia, Julia Salvador.