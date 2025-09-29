Investigadors vinculen cèl·lules del sistema immune a l’Alzheimer i tumors cerebrals a partir dels 57 anys
Un estudi de l’Hospital 12 d’octubre revela com la disfunció de la barrera hematoencefàlica permet l’entrada de cèl·lules immunitàries defectuoses al cervell
Investigadors de l’Hospital Universitari 12 d’octubre han descobert que determinades cèl·lules del sistema immune predisposen a patir patologies neurològiques com l’Alzheimer i tumors cerebrals precisament a partir dels 57 anys. Aquesta troballa, publicada recentment a la revista científica 'Ebiomedicine', assenyala que el factor desencadenant és la disfunció de la barrera hematoencefàlica, estructura fonamental que protegeix el Sistema Nervioso Central.
Segons ha explicat el centre hospitalari madrileny, el procés d’envelliment cerebral experimenta canvis significatius en assolir l’esmentada edat, facilitant l’entrada de cèl·lules immunitàries defectuoses al cervell. Aquest mecanisme podria explicar per què augmenta la incidència d’aquestes patologies a mesura que envellim, obrint noves vies per a possibles tractaments.
Les anàlisis moleculars realitzades per l’equip investigador revelen que tant la disfunció de la barrera hematoencefàlica com l’alteració en la integritat de les connexions neuronals juguen un paper crucial en la progressió de l’Alzheimer i els tumors cerebrals. Ricardo Gargini, investigador del departament d’Anatomia Patològica de l’Hospital 12 d’octubre i de l’Institut d’Investigació i+12, ha assenyalat: "Identifiquem processos d’envelliment immunològic caracteritzats per un desequilibri en els senyals inflamatoris a la barrera protectora, la qual cosa promou l’entrada al cervell de cèl·lules immunitàries defectuoses."
Impacte en la supervivència de pacients amb gliomes
Les cèl·lules identificades, denominades mieloides supressores TREM2+/TIM3+, tenen la capacitat d’evitar que els tumors siguin detectats i eliminat pel sistema immunitari cerebral, afavorint així la progressió d’aquestes malalties. "Hem observat que el pic més alt d’aquests canvis significatius en el procés d’envelliment es produeix als 57 anys", ha explicat Gargini.
L’impacte d’aquestes troballes es reflecteix clarament en les estadístiques de supervivència. En el cas de pacients amb gliomes, les dades revelen una supervivència de 1.525 dies quan existeix una alta disfunció de la barrera hematoencefàlica, davant els 4.084 dies per a aquells amb baixa disfunció d’aquesta barrera, el que suposa una diferència considerable en el pronòstic.
Possibles estratègies terapèutiques contra l’envelliment neurològic
Berta Segura, coautora de l’estudi i també investigadora del departament d’Anatomia Patològica i de l’Institut i+12, ha indicat que "la reactivació del sistema immunològic envellit amb anticossos contra TIM3 podria prevenir el desenvolupament de malalties com l’Alzheimer i els tumors cerebrals".
Per arribar a aquestes conclusions, l’equip ha fet servir tècniques avançades de seqüenciació massiva i eines bioinformàtiques, analitzant tant una cohort de pacients amb glioma i malaltia d’Alzheimer, com models animals per estudiar en profunditat la disfunció de la barrera hematoencefàlica i la pèrdua neuronal associada a l’envelliment.