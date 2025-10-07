La lleidatana trans Sílvia Pérez-Pallarès, operada de la veu: "La recompensa és molt gran"
L'activista i divulgadora Trans, ha compartit la seva experiència durant la seva operació de glotoplàstia a l'Hospital Clínic de Barcelona
Més d'un centenar de dones trans s'han sotmés a una operació de glotoplàstia a l'Hospital Clínic de Barcelona (l'únic públic a tot Catalunya que fa aquest tractament) per canviar la veu i fer-la més femenina. Una d'elles és la lleidatana Sílvia Pérez-Pallarès, que el 2023 es va sotmetre a una operació que feia anys que esperava. "Forma part de la meva identitat. A l'hora de parlar per telèfon, a l'hora de comunicar, és evident que la veu, si no és femenina, també et delata una mica", assegura.
Sílvia, nascuda a Lleida i actualment, resident de Rubí, al Vallès Occidental, té 60 anys i en fa pocs que va decidir fer el trànsit cap a dona. Segons el que explica, poder fer el canvi de veu va ser un canvi significatiu: "Aquesta és la meva veu, la veu de la Sílvia. La d'abans, no".
Tot i que l'operació "no fa mal", segons ella el que més li va costar després del procés va ser aguantar deu dies sense parlar, tal com estipula el procés postoperatori. Ara, amb la seva veu més femenina, assegura que "la recompensa posterior és molt gran".
La veu, element essencial de l'identitat de gènere
La doctora Isabel Vilaseca, otorrinolaringòloga i cap de l'Àrea Quirúrgica del Clínic, destaca que la veu és un "element fonamental en la identitat de gènere". A diferència del que succeeix amb els homes trans, en el cas de les dones trans el tractament hormonal amb estrògens no modifica la laringe, ja que aquests no tenen receptors en aquesta zona. Això provoca una discordança entre la identitat de la persona i la seva veu, que la intervenció quirúrgica busca corregir.
Totes les pacients que s'acullen a aquest programa provenen de la Unitat Trànsit del CAP Manso, que proporciona acompanyament i atenció integral des d'una perspectiva biopsicosocial. Tanmateix, el programa presenta limitacions significatives, ja que només permet realitzar fins a 20 glotoplàsties anuals, generant llistes d'espera que poden estendre's durant anys. "Hi ha molta gent acumulada", reconeix la doctora Vilaseca, qui admet que actualment estan operant dones que esperaven des del 2020.
Veu femenina: procediment i recuperació
La glotoplàstia és una intervenció "mínimament invasiva" que es realitza a través de la boca mitjançant uns tubs especials. El procediment només requereix unes hores d'ingrés i les pacients poden tornar a casa el mateix dia o l'endemà. Un aspecte crucial de la recuperació és el repòs absolut de la veu durant aproximadament deu dies, segons indica la doctora Vilaseca.
Les pacients poden optar per un tractament basat únicament en logopèdia —que pot resultar insuficient en alguns casos— o bé per la intervenció quirúrgica. En qualsevol cas, la rehabilitació logopèdica abans i després de la cirurgia és essencial per reduir riscos, evitar dany vocal i ajustar les expectatives sobre els canvis en la veu.
La logopeda Mónica Egea subratlla la importància d'aquest acompanyament: "Després de tot aquest procés se senten molt més segures, incrementa la seva autoestima, tenen més autoconfiança amb elles mateixes, perquè millora la part de comunicació en global".