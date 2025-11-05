Descoberta una nova malaltia genètica ultrarara amb només 13 casos mundials
Científics de l'IDIBELL i del CIBERER lideren una investigació internacional sobre una alteració que afecta un gen clau en el metabolisme de lípids i proteïnes
Un equip científic internacional coordinat des de Catalunya ha identificat una nova malaltia genètica ultrarara que, fins ara, només s'ha diagnosticat en 13 persones d'arreu del món. La recerca, publicada a l'American Journal of Human Genetics, ha estat liderada per investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (CIBERER), en col·laboració amb centres de deu països diferents.
Els investigadors han aconseguit identificar alteracions específiques en el gen RPS6KC1, un component essencial en el metabolisme de lípids i proteïnes. Aquestes mutacions es manifesten clínicament de manera molt diversa, principalment amb afectacions neurològiques que poden anar des de formes congènites greus incompatibles amb la vida fins a paraplegies espàstiques amb diferents nivells de problemes en el neurodesenvolupament.
"Conèixer el gen i el seu funcionament en l'organisme sa és clau per entendre què falla quan està mutat, i saber-ho ens col·loca un pas més a prop de trobar estratègies terapèutiques eficaces per als pacients amb aquesta malaltia", explica la Dra. Aurora Pujol, investigadora de l'IDIBELL que ha liderat l'equip internacional.
La tecnologia avançada al servei del diagnòstic
El descobriment ha estat possible gràcies a la seqüenciació del genoma i noves eines de genòmica clínica desenvolupades per l'equip català. La plataforma GeneMatcher ha jugat un paper fonamental en connectar professionals mèdics i científics de països com Estats Units, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Iran, Finlàndia, Estònia, Pakistan i Turquia, permetent identificar els 13 casos sense parentesc entre ells, incloent-hi un pacient de l'Hospital de Bellvitge.
Els científics han observat que la majoria de pacients de l'estudi comparteixen característiques clíniques similars a la síndrome de Coffin-Lowry, un altre trastorn genètic minoritari causat per la mutació d'un gen de la mateixa família (RPS6KA3). Aquest paral·lelisme proporciona pistes valuoses sobre la naturalesa de la nova malaltia, caracteritzada principalment per anomalies de creixement, dismorfologia i discapacitat intel·lectual variable.
Aprofundint en el coneixement del gen RPS6KC1
Tot i que encara queda molt per descobrir sobre les funcions específiques d'aquest gen, se sap que les proteïnes RSK, família a la qual pertany, tenen un paper essencial en el creixement cel·lular, la proliferació i la regulació de la síntesi proteica, a més d'una funció destacada en el neurodesenvolupament.
Per comprendre millor l'impacte de les mutacions, els investigadors han analitzat biòpsies de pell dels pacients i han estudiat models experimentals amb la mateixa alteració genètica. Els resultats han demostrat que aquestes mutacions afecten directament la síntesi de proteïnes i el metabolisme de lípids, causant també una reducció en l'abundància de ribosomes, els orgànuls cel·lulars responsables de la traducció de la informació genètica en proteïnes.
La identificació d'aquesta nova entitat patològica representa un avenç important en el camp de les malalties genètiques rares i obre la porta a futures investigacions sobre possibles tractaments per als pacients afectats per aquestes alteracions del gen RPS6KC1.