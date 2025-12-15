SEGRE

Una nova tècnica redueix del 16% al 7% el risc de recaiguda d'un càncer de mama de mal pronòstic

S'utilitza un fàrmac amb càrrega de quimioteràpia potent que actua només sobre les cèl·lules tumorals

Una caminada contra el càncer de mama a Lleida.

Una caminada contra el càncer de mama a Lleida.Amado Forrolla

Una investigació liderada a Espanya per l'Hospital Clínic ha detectat que el fàrmac Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) redueix fins al 7,7% el risc de recaiguda del càncer de mama HER2 positiu. Fins ara, la malaltia es tractava amb Trastuzumab Emtasine (T-DM1), que disminuïa aquest risc al 16,5%. La diferència entre ambdós fàrmacs és que el que ara s'ha demostrat més eficaç subministra una càrrega de quimioteràpia directa més potent sobre les cèl·lules tumorals. L'estudi, publicat a la revista 'The New England Journal of Medicine' i avançat per 'La Vanguardia', indica que el 92,3% de les pacients que van rebre T-DXd vivien sense indicis de càncer detectables tres anys després, mentre que a les tractades amb T-DM1, el percentatge era del 83,5%.

L'avenç afecta pacients que tenen cèl·lules tumorals detectables després de rebre un primer tractament previ a la cirurgia. Afecta un 5% de totes les afectades de càncer de mama, unes 2.000 persones a Espanya.

Els responsables de la investigació admeten que encara falta perspectiva per veure l'evolució del fàrmac a llarg termini, però amb l'experiència acumulada fins ara no descarten poder obtenir respostes sense rastre detectable de càncer almenys deu anys després del tractament.

