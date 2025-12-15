Una nova tècnica redueix del 16% al 7% el risc de recaiguda d'un càncer de mama de mal pronòstic
S'utilitza un fàrmac amb càrrega de quimioteràpia potent que actua només sobre les cèl·lules tumorals
Una investigació liderada a Espanya per l'Hospital Clínic ha detectat que el fàrmac Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) redueix fins al 7,7% el risc de recaiguda del càncer de mama HER2 positiu. Fins ara, la malaltia es tractava amb Trastuzumab Emtasine (T-DM1), que disminuïa aquest risc al 16,5%. La diferència entre ambdós fàrmacs és que el que ara s'ha demostrat més eficaç subministra una càrrega de quimioteràpia directa més potent sobre les cèl·lules tumorals. L'estudi, publicat a la revista 'The New England Journal of Medicine' i avançat per 'La Vanguardia', indica que el 92,3% de les pacients que van rebre T-DXd vivien sense indicis de càncer detectables tres anys després, mentre que a les tractades amb T-DM1, el percentatge era del 83,5%.
L'avenç afecta pacients que tenen cèl·lules tumorals detectables després de rebre un primer tractament previ a la cirurgia. Afecta un 5% de totes les afectades de càncer de mama, unes 2.000 persones a Espanya.
Els responsables de la investigació admeten que encara falta perspectiva per veure l'evolució del fàrmac a llarg termini, però amb l'experiència acumulada fins ara no descarten poder obtenir respostes sense rastre detectable de càncer almenys deu anys després del tractament.