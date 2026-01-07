Nestlé retira diversos lots de la seua llet de fórmula per la possible presència d’un bacteri
Com a mesura preventiva en una alerta al seu producte 'NIDINA 1'
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha informat que la companyia Nestlé ha retirat, com a mesura preventiva, nous productes i lots de la seua llet de fórmula després de l’alerta del passat 12 de desembre per la possible presència de 'Bacillus cereus' al seu producte 'NIDINA 1'.
Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. L’AESAN recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per l’esmentada alerta que s’abstinguin de consumir-les.
Per facilitar la consulta dels productes afectats per la retirada, l’empresa ha habilitat en la seua pàgina web un cercador de productes i de lots que pot consultar-se en aquest enllaç.
En aquest web, la companyia explica que la cereulida és una toxina, creada per certes soques del microorganisme 'Bacillus cereus', que pot causar malalties transmeses per aliments com vòmits intensos i diarrea.
Així, s’han vist afectats uns lots específics dels següents productes: 'Alfamino', 'Alfamino Junior', 'NAN AR', 'NAN TOTAL CONFORT 1 i 2', 'NAN OPTIPRO 1' (800g, 1200g o 500ml), 'NAN SUPREMEPRO 1 i 2, NATIVA 1', 'NIDINA 1', 'NIDINA CONFORT DIGEST' i 'NIDINA CONFORT DIGEST 1'. Nestlé subratlla que els lots no afectats es poden consumir amb seguretat, així com la resta de les seues llets de fórmula.