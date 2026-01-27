VAGA
Metges de Catalunya convoca vaga el 16 i 20 de febrer per demanar millores laborals
Demanen millors condicions laborals, especialment en la jornada laboral i els torns de guàrdies
Metges de Catalunya (MC) ha convocat vaga de facultatius els dies 16 i 20 de febrer per exigir la Conselleria de Salut de la Generalitat que es millorin les condicions laborals, especialment les que afecten la jornada laboral i els descansos, les guàrdies mèdiques o la contractació de professionals.
Les aturades coincideixen amb la vaga de 5 dies convocada a nivell estatal, a la qual MC també dona el seu suport, informa el sindicat en un comunicat d’aquest dimarts.
Després de l’acord de nou Estatut assolit aquest dilluns entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats estatals de l’àmbit de negociació, MC considera "acreditat" que correspon a les comunitats autònomes la introducció de millores i convenis específics.
Per això, l’organització busca mantenir la pressió sobre la consellera de Salut, Olga Pané, que assegura que "no pot eludir la seua responsabilitat".
Amb les noves convocatòries, seran un total de 7 els dies de protesta dels facultatius convocats per MC des de l’inici d’aquest cicle de mobilitzacions el passat 3 d’octubre.