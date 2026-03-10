Les opinions de l'atenció pal·liativa infantil de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida: "Estem molt ben controlats amb aquesta unitat"
L'equip multidisciplinari de l'Arnau visita a nens i adolescents amb una malaltia que amenaça o limita la seua vida. Aquesta unitat funciona des del 2018 i n'agafem testimonis per veure com funciona
L’atenció pal·liativa i la dedicada a la cronicitat complexa pediàtrica tenen per objectiu optimitzar la qualitat de vida, des de l’etapa prenatal fins a l’adolescència, dels menors que tenen una malaltia que amenaça o limita greument la seua vida.
Des del 2018, aquesta tasca la porta a terme la Unitat del Pacient Pediàtric Crònic Complex i Pal·liatiu de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Actualment, atenen de manera directa més de 40 pacients i també donen suport a l’Atenció Primària amb 90.
La clau d’aquest equip multidisciplinari (pediatria, infermeria, treball social i psicologia) és fomentar l’atenció a domicili per evitar desplaçaments, sobretot en el cas d’aquests nens i adolescents, que han de fer el seguiment en hospitals de Barcelona. Sempre que ho necessitin, les famílies poden trucar a aquests professionals perquè vagin a casa seua.
Una família de Lleida explica a SEGRE com ha millorat la seua qualitat de vida des que aquesta unitat atén el seu fill, de 15 anys, amb una atròfia espinal muscular. “Quan es refredava, portar-lo al CAP implicava que s’ofegués amb la mucositat. Ens traslladaven a l’Arnau i això feia que l’ingressessin. Des que estem en aquesta unitat, aquests ingressos han disminuït perquè l’atenció és a casa nostra”, explica. “El control ara és més fàcil i el meu fill està molt millor. Teníem temporades que vivíem pràcticament a l’Arnau i amb aquesta unitat estem molt ben controlats”, afegeix.
Aquesta mare assegura que truca als professionals quan ho necessita i que també eviten que hagin de desplaçar-se fins a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per fer analítiques, ja que les practiquen a domicili. També els ajuden a agrupar visites especialistes. “És un gran suport a la família i molt necessària”, remarca.
Per la seua part, Galdina Valls, cap operativa d’Atenció Intermèdia del Servei Català de la Salut, explica a SEGRE que estan treballant per reforçar els equips de la Xarxa d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral, de la qual forma part l’Arnau.
També “apoderant” els professionals de l’Atenció Primària, perquè puguin prestar aquesta atenció i tingui lloc “el màxim possible a casa”, amb formació específica. Per a Valls, una de les claus és el suport emocional a les famílies. “Estan molt entregades i renuncien a moltes coses, per la qual cosa és essencial cuidar-les també”, remarca. Així mateix, destaca la tasca que porten a terme els professionals d’aquesta xarxa. “Són persones que il·luminen la sala, és un treball molt dur”, assegura. A banda de tenir la voluntat de destinar més recursos, que vinculen a la necessitat d’aprovar nous Pressupostos, Valls també indica que falten professionals que vulguin dedicar-se a aquesta atenció. “No només han de tenir la capacitat i la vocació, sinó també certa resiliència personal”, recorda.