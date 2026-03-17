El nou projecte de l'IRB Lleida: el videopòdcast ‘S-àvies a l’IRBLleida’
La Lola Yepes i l’Anabel Sorolla són les dues protagonistes del primer videopodcast ‘S-àvies a l’IRBLleida’. Ambdues mantenen una conversa entre ciència i experiència de vida al voltant del càncer de mama.
Es tracta del primer episodi d’aquest nou projecte de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) en què 6 parelles mantindran una conversa sobre una temàtica d'interès per a la societat, com per exemple el dolor, el càncer, l’ictus, l’envelliment saludable… Els videopodcasts han estat produïts per Lleida TV i conduïts per la periodista Mariví Chacón.