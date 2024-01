Festes en honor a sant Sebastià

detail.info.publicated Xavi Santesmasses REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diverses poblacions lleidatanes van organitzar actes en honor de sant Sebastià. Exemple d’això va ser la Seu d’Urgell, que va oficiar una missa a la Catedral. A les 12.00, la germandat de Sant Sebastià va celebrar la seua assemblea general ordinària, en la qual va renovar la junta directiva i va aprovar el relleu del germà major de l’entitat, Toni Gasset, que serà substituït per Santi Ripoll.

Els veïns de Castellserà van fer una missa a l'ermita.Ajuntament de Castellserà

També hi va haver missa a l’ermita de Castellserà, on desenes de veïns van cantar goigs i es van repartir desenes de panets beneïts. A Guimerà mig centenar de veïns van sortir en processó des de la capella fins a la plaça Major, on el rector va agrair l’arribada de les pluges d’aquest any.