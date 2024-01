Alerten d’una campanya de suplantació a Endesa per mitjà de phishing

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital

L’Insituto Nacional de CiberSeguridad (Incibe) ha detectat una campanya de suplantació a Endesa, a través de correus electrònics fraudulents, on se li comunica a la víctima un supòsit fallo de facturació que li reportarà un ingrés en el seu compte de 200 euros.

Per això, sol·liciten l’accés a una plataforma maliciosa que suplanta la imatge de l’empresa en la qual es mostra la quantitat del fals reembors. L’objectiu del frau és l’obtenció d’informació personal i bancària.

Incibe aconsella que si s’ha rebut un correu electrònic que presumptament ha estat enviat per Endesa, però no s’ha premut en l’enllaç adjunt i, per tant, no s’ha proporcionat cap dades personal, cal marcar-lo com a spam i eliminar-lo de la safata d’entrada.

Si al contrari, ja s’ha accedit a l’enllaç del correu, introduït i enviat dades personals i bancàries, cal contactar amb l’entitat per informar del succeït i que prenguin les mesures de seguretat necessàries, com el bloqueig o cancel·lació de la targeta.