Els horts urbans deixen una empremta de carboni sis vegades més gran

Les fruites i verdures conreades en horts urbans tenen una empremta de carboni, de mitjana, sis vegades més gran que les conreades convencionalment, segons un estudi de la Universitat de Michigan.

L’agricultura urbana, la pràctica de conrear dins dels límits d’una ciutat, s’està tornant cada vegada més popular a tot el món i es promociona com una manera de fer que les ciutats i els sistemes alimentaris urbans siguin més sostenibles. Segons algunes estimacions, entre el 20% i el 30% de la població urbana mundial es dedica a alguna forma d’agricultura urbana.

Malgrat la forta evidència dels beneficis socials i nutricionals de l’agricultura urbana, la seua empremta de carboni encara no s’ha estudiat prou. La majoria dels estudis publicats anteriorment s’han centrat en formes d’agricultura urbana d’alta tecnologia i que consumeixen molta energia, com granges verticals i hivernacles en teulades, encara que la gran majoria de les granges urbanes són decididament de baixa tecnologia: cultius conreats al terra en parcel·les a l’aire lliure.

L’estudi, publicat a la revista Nature Cities, tenia per objectiu omplir alguns dels buits de coneixement comparant les empremtes de carboni dels aliments produïts en llocs d’agricultura urbana de baixa tecnologia amb els cultius convencionals. Va utilitzar dades de 73 granges i jardins urbans a cinc països --França, Alemanya, Polònia, el Regne Unit i els Estats Units-- i és l’estudi més gran publicat mai per comparar les empremtes de carboni de l’agricultura urbana i convencional.

Es van analitzar tres tipus de llocs d’agricultura urbana: granges urbanes (administrades professionalment i enfocades a la producció d’aliments), jardins individuals (petites parcel·les administrades per jardiners individuals) i jardins col·lectius (espais comunitaris administrats per grups de jardiners).

Per a cada lloc, els investigadors van calcular les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que alteren el clima associades amb els materials i activitats agrícoles durant la vida útil de la granja. Després es van comparar les emissions, expressades en quilograms de diòxid de carboni equivalent per porció d’aliment, amb els aliments conreats mitjançant mètodes convencionals.

De mitjana, els aliments produïts mitjançant l’agricultura urbana van emetre 0,42 quilograms de diòxid de carboni equivalent per porció, sis vegades més que els 0,07 kg de CO2e per porció dels productes conreats convencionalment.

No obstant, alguns cultius urbans igualen o milloren en aquest terreny a l’agricultura convencional sota certes condicions. Les tomates conreades al terra de parcel·les urbanes a l’aire lliure tenien una menor intensitat de carboni que les tomates conreades en hivernacles convencionals, mentre que la diferència d’emissions entre l’agricultura convencional i la urbana va desaparèixer per als cultius transportats per via aèria com els espàrrecs.

"Les excepcions revelades pel nostre estudi suggereixen que els professionals de l’agricultura urbana poden reduir els seus impactes climàtics conreant cultius que normalment es conreen en hivernacles o es transporten per via aèria, a més de realitzar canvis en el disseny i la gestió del lloc", va dir en un comunicat el coautor principal de l’estudi, Jason Hawes, estudiant de doctorat en l’Escola de Medi Ambient i Sostenibilitat de la UM.

"L’agricultura urbana ofereix una varietat de beneficis socials, nutricionals i ambientals basats en el lloc, que la converteixen en una característica atractiva de les futures ciutats sostenibles. Aquest treball mostra maneres de garantir que l’agricultura urbana beneficiï el clima, així com les persones i els llocs. serveix."

Els elements que es necessiten per destinar a espais d’agricultura urbana es van dividir en tres categories principals: infraestructura (com els picapedrers elevats en qui es conreen els aliments o els camins entre les parcel·les), subministraments (inclòs adob, fertilitzants, teles que bloquegen les brosses i gasolina per a maquinària) i reg. aigua.

"La majoria dels impactes climàtics a les granges urbanes es deuen als materials utilitzats per construir-les: la infraestructura", va dir Goldstein. "Aquestes granges normalment només funcionen durant uns quants anys o una dècada, per la qual cosa els gasos amb efecte d’hivernacle utilitzats per produir aquests materials no s’utilitzen de manera efectiva. L’agricultura convencional, d’altra banda, és molt eficient i és difícil competir-hi".

Per exemple, les granges convencionals sovint conreen un sol cultiu amb l’ajuda de pesticides i fertilitzants, el que dona com a resultat collites majors i una empremta de carboni reduïda en comparació amb les granges urbanes, va dir.