Lleida es convertirà en la capital del ioga del sud d'Europa del 22 al 28 d'abril

Lleida acollirà per primera vegada el festival The Yoga Gallery. Del 22 al 28 d’abril, espais emblemàtics de la ciutat com la nau central de la Seu Vella, el Centre d’Art Contemporani la Panera, l’Espai Cavallers, el Museu Morera o la plaça Sant Joan seran l’escenari d’un certamen que combina el ioga amb la música i l’art contemporani. Segons va explicar ahir Gabriel Pena, director de The Yoga Gallery, una vintena de professors i artistes entre els quals es troben James Crossley, Rochelle Mello, Mitch Burnett, Olga Oskorbina o Mireia Coma-Cros impartiran cinquanta hores pràctiques de ioga per a tots els públics. La primera part del festival, la que es coneix com a OFF Gallery, tindrà lloc de dilluns a dimecres i oferirà sessions gratuïtes d’aquesta disciplina que connecta el cos, la respiració i la ment.

El certamen, que va nàixer a Menorca fa tres anys, comptarà amb dos sessions laboratori: la primera serà un maridatge de música electrònica i videoprojecció a càrrec del duo Arms & Sleepers, i la segona, una sessió guiada pel mestre de ioga Surinder Singh, un dels més ben considerats a la ciutat índia de Rishikesh. Hi haurà un espai per al ioga tradicional, el hatha, el kundalini, el vinyasa i per a experiències mindfulness. Per promoure la convivència i la relació entre els amants d’aquesta pràctica, el certamen engega el programa Adopta un iogui perquè lleidatans obrin les portes de casa seua i acullin temporalment participants d’altres territoris, a canvi d’entrades gratuïtes al festival. De moment, només està a la venda a la pàgina web www.theyoga.gallery una oferta de llançament que permet accedir a totes les activitats per un preu de 199 euros.