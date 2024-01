El nivell de transmissió de la grip a Catalunya baixa a moderat però podria haver-hi un segon pic

detail.info.publicated ACN

Els casos de grip a Catalunya continuen baixant després que fa uns dies se superés el pic epidèmic i el nivell de transmissió és ara moderat. Així ho indica el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions Respiratòries (SIVIC), amb dades actualitzades aquest dimarts. Ara bé, la incidència de la grip en els infants augmenta i, des de Salut, indiquen que aquesta pujada “podria indicar, igual que l’any passat, l’inici d’un segon pic de grip”. La incidència estimada de la covid-19 es manté en descens i també els ingressos: hi ha 536 persones ingressades amb coronavirus, 88 menys que la setmana anterior, i 19 a les UCI per covid, 8 menys.