Un nou sistema de càmera permet produir vídeos que repliquen amb precisió com veuen els colors diferents animals

detail.info.publicated EUROPA PRESS

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La revista 'PLOS Biology' publica un estudi de Vera Vasas de la Universitat de Sussex, Regne Unit, i col·legues del Hanley Color Lab de la Universidad George Mason, EUA en el que un nou sistema de càmera ha permès a ecologistes i cineastes produir vídeos que repliquen amb precisió els colors que diferents animals veuen en entorns naturals.

Aquest nou sistema de càmera obrirà noves vies d’investigació per als científics i permetrà als cineastes produir representacions dinàmiques i precises de com els animals veuen el món que els envolta, diuen els autors.

El sistema es construeix a partir de càmeres disponibles comercialment, allotjades en una carcassa modular impresa en 3D, i el software està disponible en codi font obert, la qual cosa permetrà a altres investigadors utilitzar i desenvolupar la tecnologia en el futur.

L’autor principal Daniel Hanley afegeix: "Durant molt temps ens ha fascinat la forma en què els animals veuen el món. Les tècniques modernes d’ecologia sensorial ens permeten inferir com podrien semblar-li escenes estàtiques a un animal; tanmateix, els animals sovint prenen decisions crucials sobre objectius en moviment (detectar aliments, avaluar l’exhibició d’una parella potencial, etc.). Aquí presentem eines de hardware i software per a ecologistes i cineastes que poden capturar i mostrar en moviment els colors percebuts pels animals".

Els diferents animals perceben el món de manera diferent a causa de les capacitats dels fotoreceptors dels seus ulls. Per exemple, animals com les abelles i algunes aus poden veure la llum ultraviolada, que està fora de l’abast de la percepció humana.

Reconstruir els colors que els animals realment veuen pot ajudar els científics a comprendre millor com es comuniquen i naveguen pel món que els envolta.

Les imatges en fals color ens donen una idea d’aquest món dinàmic, però els mètodes tradicionals com l’espectrofotometria solen consumir molt temps, requereixen condicions d’il·luminació específiques i no poden capturar imatges en moviment.

Per abordar aquestes limitacions, els investigadors van desenvolupar una nova càmera i un sistema de software que captura vídeos d’objectes en moviment amb vistes d’animals en condicions d’il·luminació natural. La càmera grava vídeo simultàniament a quatre canals de color: blau, verd, roig i UV.

Aquestes dades es poden processar en "unitats de percepció" per produir un vídeo precís de com els animals perceben aquests colors, basant-se en el coneixement existent sobre els fotoreceptors als seus ulls.

L’equip va provar el sistema amb un mètode tradicional que utilitza espectrofotometria i va descobrir que el nou sistema va predir els colors percebuts amb una precisió superior al 92%.