Una hamburguesa de Lleida, en un concurs estatal

Una hamburguesa inspirada en la típica cassola de tros de Lleida ha estat seleccionada per participar en el quart Campionat d’Espanya d’Hamburgueses: Best Burger Spain. Es tracta d’una hamburguesa creada per Meritxell Pi i Jordi Oliveras del restaurant Old Dreams d’Agramunt que porta per nom La de l’Oest. La valoració queda en mans dels clients entre el dia 1 de febrer i el 3 de març a través de les xarxes socials del campionat (@campeonatodehamburguesas). Per una altra banda, Agramunt celebrarà entre avui i diumenge la desena edició del concurs de tapes de ceba a quatre establiments: Cafè Guau, Forn Camats, Blanc i Negre i Old Dreams.