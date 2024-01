Testament vital més accessible

El Parlament va aprovar ahir la proposició de llei per simplificar el registre de documents de voluntats anticipades (DVA), també conegut com a testament vital. La iniciativa, proposada conjuntament pel PSC, Junts i En Comú Podem, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris menys Ciutadans i el PPC, que es van abstenir. Concretament, aquesta proposició de llei modifica la llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. Fins ara per poder registrar el DVA eren necessaris tres testimonis o un notari per poder certificar que el document està fet en plenes capacitats físiques i mentals.

Amb la nova llei, es permetrà que el document també es pugui fer davant d’un metge. La iniciativa vol facilitar el registre i permetre que una persona digui a un professional sanitari les instruccions a tenir en compte si es troba en una situació en la qual no pugui expressar personalment la seua voluntat i assegurar que rebrà les cures que vol en cas de tenir una malaltia incurable o una discapacitat. Els professionals hauran de ser de l’àmbit d’atenció primària, hospitalària o sociosanitària i “preferentment” de referència per al pacient. Sobre aquest fet, Dret a Morir Dignament va mostrar satisfacció per la modificació de la llei, atès que “suposa simplificar el tràmit” i “un gran benefici per a la ciutadania i els professionals sanitaris”.