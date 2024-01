Alerten que gairebé la meitat dels cotxes nous "són massa amples" per als aparcaments a la via pública

detail.info.publicated europa press

En cinc anys, l’amplada mitjana dels 100 automòbils més venuts cada exercici s’ha incrementat en 1,3 centímetres, des dels 179,4 centímetres que mesuraven de mitjana el 2018, segons dades d’Ideauto.

Al seu torn, des de Transport & Enviroment assenyalen que els automòbils nous a Europa són de mitja, cada dos anys, un centímetre més amples i afirmen que la tendència continuarà a causa de l’augment de les vendes de SUV.

Així, l’amplada mitjana dels cotxes nous es va ampliar fins els 180,3 centímetres en el primer semestre de 2023, davant els 177,8 centímetres de 2018, segons la investigació de T&E.

Per això, alerten que al voltant de la meitat dels cotxes nous venuts "ja són massa amples" per a l’espai mínim d’estacionament en la via pública a molts països.

De fet, diverses ciutats europees ja han introduït normes d’estacionament més restrictives per als SUV i París podria ser la primera capital europea important en abordar aquesta tendència si els ciutadans recolzen tarifes d’estacionament més altes per als SUV en un referèndum el proper mes de febrer.

En aquest context, T&E ha assenyalat que, llevat que es revisi el límit d’ample de la UE per als automòbils i les ciutats imposin tarifes d’estacionament més altes, els SUV i camionetes grans seguiran expandint-se fins el límit previst per als camions.

En concret, dels 100 models de cotxes principals venuts el 2023, el 52% eren massa amples per a l’espai mínim d’estacionament al carrer (180 centímetres) especificat a les principals ciutats europees, com Londres, París o Roma.

Al seu torn, els dissenys més amples també han permès augmentar encara més l’altura dels vehicles, malgrat que les dades sobre accidents mostren que un augment de 10 centímetres en l’altura de la part davantera dels vehicles comporta un risc un 30% més elevat de mort en col·lisions amb vianants i ciclistes.

En aquest context, T&E ha defensat que la UE "hauria d’exigir una revisió de l’ample màxim dels automòbils nous quan actualitzin la legislació en els propers mesos".

Així mateix, ha apuntat que "les autoritats de la ciutat haurien d’establir tarifes d’estacionament i peatges en funció de la mida i pes del vehicle, de manera que els SUV i camionetes de luxe grans paguin més per utilitzar més espai".