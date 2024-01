Diversos punts del Pirineu registren temperatures màximes de rècord en un mes de gener

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La setmana del 22 al 28 de gener de 2024 està sent excepcionalment càlida a Catalunya. Tot i que ens trobem de ple en els dies climàticament més freds de l’any, el potent anticicló càlid centrat sobre la península Ibèrica ha provocat ambient molt suau a muntanya, boira persistent al pla de Lleida i un important contrast tèrmic a les fondalades lliures de boira, amb màximes de 20 a 25 °C a bona part del prelitoral, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. La temperatura va tocar sostre aquest dijous, amb més de 25 °C de màxima a sectors de la Garrotxa i comarques pròximes i nombrosos rècords en un mes de gener.

Rècords de temperatura màxima de gener

Entre el dimecres 24 i el dijous 25 de gener, 32 de les 158 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) amb més de 20 anys de dades han registrat la seva temperatura més alta en un mes de gener. Són estacions situades sobretot a les comarques del prelitoral, així com a punts de l’interior i del Pirineu lleidatà, com són els 21,1 graus del Pont de Suert; els 16,9 graus del Montsec d'Ares, o els 13,8 registrats a Sasseuva, a la Val d'Aran, a 2.228 metres d'altura.

Prop de 30 °C al País Valencià

La temperatura també ha estat excepcionalment alta per l’època de l’any al Principat d'Andorra i a les comarques nord-catalanes (amb valors superiors als 25 ºC al Rosselló i la Fenolleda), però sobretot al País Valencià, amb màximes al voltant dels 30 °C a les comarques de la Ribera Alta, els Serrans, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida, valors inèdits en un mes de gener a la península Ibèrica.

Boira persistent al pla de Lleida

Com és habitual en aquesta època de l’any, la situació anticiclònica ha implicat boira al pla de Lleida, que ha estat persistent a la comarca del Segrià i zones pròximes. Si bé no és un episodi de boira especialment fred, sí que ha implicat màximes molt inferiors a les de la resta del país, que el dijous 25 de gener van situar-se al voltant dels 7 °C, amb 7,4 °C a la ciutat de Lleida.

Inversió tèrmica extrema i rècords de temperatura mínima

La temperatura nocturna també ha estat molt alta a sectors enlairats, per sobre de la inversió tèrmica nocturna, des de la serralada litoral fins al Pirineu, si bé els rècords de temperatura mínima elevada s’han concentrat a cotes altes. Cal destacar l’absència de glaçades a l’alta muntanya, amb mínimes per sobre dels +5 °C a 2.500 m d’altitud i només valors lleugerament negatius a les fondalades més fredes, tant del Pirineu com al Segre Mitjà o fins i tot al Gironès.

Entre el dimecres 24 i el dijous 25 de gener, 14 de les 117 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb més de 20 anys de dades han registrat la seva temperatura mínima diària més alta (0-24 h UTC) en un mes de gener. Entre elles, la situada al Montsec d'Ares, amb 12,1 graus; i la del Lac Redon, a 2.247 metres d'altura, amb 5,9 graus.