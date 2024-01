Busquen en plantes medicinals noves qualitats terapèutiques

La companyia catalana Algèmica Barcelona SL, especialitzada en la formulació i producció de complements alimentaris per a la venda en farmàcies, ha finançat amb 96.000 euros un projecte de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida per identificar nous compostos amb propietats terapèutiques en plantes medicinals de la conca mediterrània. L’estudi està dirigit pels dos responsables del grup d’investigació +Pec Proteomics de l’IRBLleida i la UdL, Aida Serra i Xavier Gallart-Palau.

“Alguns compostos de les plantes medicinals han estat àmpliament estudiats, com per exemple els compostos fenòlics, per la seua capacitat antioxidant i cardioprotectora. Les propietats de les proteïnes que contenen aquestes plantes són molt potents, malgrat que tradicionalment s’han obviat perquè la majoria no resisteixen a les condicions de digestió del cos humà. Tanmateix, recentment s’ha descobert un grup de proteïnes en les plantes que sí que resisteixen aquestes condicions i tenen propietats terapèutiques prometedores, com els neuroprotectors contra la neurodegeneració, cardioprotectors o antibiòtics”, explica Serra. En aquesta línia, l’investigador Gallart-Palau va explicar que aquest projecte pretén descobrir noves propietats que permetin a Algèmica enriquir les seues línies de productes. Per una altra banda, també aposta pel cultiu de plantes medicinals en regions amb alta capacitat productiva com Lleida o l’Empordà.

Formació predoctoral en curs

Algèmica Barcelona també cofinança la formació predoctoral de la investigadora Julia Lisa del grup +Pec Proteomics, que compta amb el suport del programa Doctorats Industrials de la Generalitat. “Aquest projecte ens il·lusiona pel seu caràcter innovador i de contribució al territori, afegint valor a les plantes medicinals que s’han produït tradicionalment a casa nostra. També consolida l’aposta per generar complements de qualitat avalats científicament que encaixin a les farmàcies”, explica la CEO d’Algèmica, Maria Cosp.