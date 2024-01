Carles III ingressa en un hospital per ser operat de la pròstata

El rei Carles III va ingressar ahir en una clínica de Londres per sotmetre’s a un tractament per un problema d’engrandiment de pròstata, tal com havia avançat la setmana passada el Palau de Buckingham, que no va especificar quant de temps s’estarà el monarca a l’hospital. La Casa Reial britànica va descriure com a “benigna” la seua situació, recordant que es tracta d’un problema “comú” entre homes que han assolit certa edat (el monarca té 75 anys).

No obstant, el tractament sí que obligarà el rei a suspendre la seua agenda oficial, almenys durant un “curt” període de temps. Carles III ha ingressat a la mateixa clínica on la setmana passada ja va ser internada la seua nora, Kate Middleton, per a una cirurgia de la qual no van transcendir detalls. Segons la BBC, el monarca va aprofitar l’ocasió per visitar l’esposa del príncep Guillem abans d’acudir a la seua pròpia cita mèdica.