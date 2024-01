"El problema el tens tu": la resposta d'un còmic alemany a una dona que es queixa que es parla català a Catalunya

detail.info.publicated Redacció

L'humorista i artista satíric Shahak Shapira ha penjat un vídeo a Instagram d'un dels monòlegs que va fer a Barcelona el mes de juny de l'any passat i s'ha fet viral.

Es tracta d'un fragment en què deixa en evidència una dona que es queixa que viu en un lloc de Catalunya on només es parla català.

Una traductora diu que no li agrada viure a Barcelona perquè s'hi parla català i el còmic alemany @ShahakShapira fa aquesta meravella.

"I ara vius aquí, a Barcelona?", li pregunta el còmic alemany nascut a Israel. La noia respon que per desgràcia, sí. Quan ell se sorprèn, ella justifica que viu en un poble de la Catalunya interior i que allà tothom parla només en llengua catalana.

"Sona com que el problema el tens tu", li va deixar anar Shapira entre les rialles del públic. "No pots anar a un lloc i dir: 'Per què esteu parlant en la llengua que se suposa que heu de parlar aquí?'", li qüestiona en to d'humor.

I ho compara amb anar a França i criticar que es parli francès. A més, fa broma amb el fet que sigui traductora. "Et queixes que tothom parla català al teu voltant? L'única raó per la qual tens feina és que ells no parlen anglès".