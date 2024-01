Primer xip cerebral implantat en un ésser humà

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La companyia Neuralink, propietat del multimilionari Elon Musk, ja va implantar el primer xip cerebral en un humà, segons va assegurar l’empresari en el seu compte de la xarxa social X. "El primer ésser humà va rebre un implant de Neuralink ahir i s’està recuperant bé", va escriure Musk, "els resultats inicials mostren una prometedora detecció de pics neuronals".

La notícia del primer implant de Neuralink en humans es dona nou mesos després que l’Administració de Fàrmacs i Aliments (FDA, en anglès) donés la seua aprovació perquè l’empresa comencés a fer estudis en humans.

La funció de l’implant serà la de "llegir" l’activitat cerebral per poder transmetre ordres que ajudin a restaurar algunes funcions cerebrals greument danyades després d’un infart o una esclerosi lateral amiotròfica, que deriven en greus danys en la capacitat comunicativa. Fins ara, els implants cerebrals s’han desenvolupat en una sola direcció: des del cervell cap a l’exterior (generalment una computadora que processa els senyals), però el projecte de Neuralink aspira a poder traslladar informació també en l’altra direcció, cap al cervell. Neuralink està desenvolupant en paral·lel dos tipus d’implants, un per restaurar la visió "fins i tot en aquells que mai no l’han tingut" i un altre per restablir les funcions corporals bàsiques en persones amb paràlisi per danys a la medul·la espinal.