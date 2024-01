Roben a diversos jugadors del Borges mentre s'entrenaven

El CF Borges ha denunciat el robatori de telèfons mòbils de gamma alta, carteres i diners en metàl·lic a alguns dels seus jugadors de la primera plantilla, divendres passat, mentre s’entrenaven a les instal·lacions del Camp Municipal Ramon Espasa, a les Borges Blanques. “Hi ha diverses entrades a les instal·lacions i algú va entrar als vestidors aprofitant que hi havia una porta oberta”, explicava ahir el president del club, Jordi Macià.

El club va denunciar el fet en un comunicat que va difondre a través de les xarxes socials. “Els jugadors del primer equip van patir un robatori durant l’entrenament de divendres, en unes instal·lacions completament obertes i sense cap tipus de vigilància o responsable present”, explicava. Macià va comentar que el robatori va afectar una desena de futbolistes de l’equip, que juga a Primera Catalana. “Van robar sis mòbils per valor d’entre 800 i 1.200 euros cada un, però a més del valor material, hi ha el disgust i els problemes que genera el robatori de documentació o targetes de crèdit”, afegia.La llista de víctimes hauria pogut ser més gran, però un dels jugadors es va lesionar durant aquest entrenament, per la qual cosa va tornar al vestidor abans d’hora, la qual cosa probablement va fer fugir l’autor o autors del robatori. “Quan va entrar va veure diversos mòbils alineats i va avisar de seguida els seus companys”, va explicar Macià. Va detallar que “per la instal·lació passa molta gent i hi ha dos entrades. No és difícil que algú passi desapercebut, però està clar que prendrem mesures perquè una cosa així no torni a passar”. “Tancarem les portes amb clau o veurem quins protocols es poden establir”, va afegir.Els robatoris en vestidors són relativament freqüents cada temporada i en l’actual diversos clubs, també alguns de base, han denunciat robatoris a les seues instal·lacions. De fet, el passat mes de novembre, tal com va publicar SEGRE, l’Atlètic Segre va expulsar un jugador juvenil després que fos sorprès per les càmeres que el club té a les instal·lacions robant la cartera d’un company a l’acabament d’un partit. Tot i que ho va negar, la prova de la càmera va ser concloent.