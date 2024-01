L'alcalde de Puigverd critica les associacions només de dones

“Una associació de dones és sexista.” Així ho va assegurar ahir l’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, durant una formació en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació dirigida a personal tècnic i responsables d’ens locals de la vegueria de Lleida. El primer edil es va mostrar contrari a fer distincions per raó de gènere, sigui quin sigui.

“En una societat igualitària no hi hauria d’haver associacions femenines ni masculines”, va defensar Solsona en l’activitat impulsada per la conselleria d’Igualtat i Feminismes, que es va celebrar a la delegació del Govern a Lleida. Participants en la reunió van rebatre aquesta postura i van subratllar la importància de les entitats que promouen la participació activa del col·lectiu femení.La sessió introductòria tenia l’objectiu de dotar el personal tècnic dels coneixements i els recursos necessaris per detectar i abordar qualsevol tipus de discriminació en el context de l’exercici de la funció pública, d’acord amb la Llei 19/2020. Va estar liderada per la directora dels serveis territorials d’Igualtat, Elena Fuses, que va destacar la importància de “difondre la normativa actual perquè junts avancem cap a una societat més equitativa”. Va recordar que l’Oficina d’Igualtat de Tracte atén dotze motius de discriminació com poden ser el sexe, la raça, l’orientació sexual i la identitat de gènere o l’aparença física. “Altres àmbits com el lingüístic són menys desconeguts. És a dir, una persona pot denunciar quan se senti discriminada per utilitzar una llengua, com per l’exemple el català.”Entre les accions que s’estan portant a terme, va destacar l’enquesta per conèixer l’opinió i l’experiència de la ciutadania de Catalunya en relació amb les discriminacions. El novembre de l’any passat es van enviar cartes a una mostra de més de 50.000 persones. “Ja han respost a l’enquesta 7.000 persones per via telemàtica i 1.000 més en paper. A totes aquelles que no hi han participat se’ls ha ofert la possibilitat que un enquestador/a s’atansi al seu domicili per omplir-la de forma presencial”, va explicar en aquest sentit Fuses, que d’altra banda va apuntar que “una mostra de 8.000 o més enquestats és molt vàlida per tenir una radiografia sobre les discriminacions que perceben els catalans, com l’antigitanisme o la discriminació per problemes de salut mental”.