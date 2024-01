Retard en el pagament dels ajuts de dependència

Beneficiaris lleidatans de les prestacions i ajuts de la llei de dependència van denunciar ahir que encara no havien rebut el pagament d’aquest mes, que sempre té lloc el dia 26. Un retard que van confirmar des del departament de Drets Socials. Alguns afectats van explicar que havien contactat amb els serveis socials i que aquests els havien confirmat que hi havia un retard i que estava previst que se solucionés el pròxims dies. Així mateix, d’altres van assenyalar que fins i tot els van informar que podien trucar al 012 i els dirien quin dia estava previst que anaven a rebre el pagament. Tanmateix, van indicar a aquest diari que havien intentat contactar sense èxit amb el 012. Des del departament van assenyalar que s’està produint un retard en el pagament d’aquest mes però que era puntual i que es devia als canvis que s’han aplicat a les prestacions aquest inici d’any. Així mateix, van afirmar que s’està fent un esforç per poder aplicar els canvis “al més aviat possible” i que abonarà aquesta mensualitat en els propers dies. Segons les últimes dades, fins al 30 de setembre del 2023 hi havia 14.161 beneficiaris d’ajuts i serveis de dependència a les comarques lleidatanes, xifra que suposa 1.088 persones més respecte a un any abans. Pel que fa a les sol·licituds, fins a finals de setembre se’n van registrar 4.495 de noves respecte a l’any anterior.