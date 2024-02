Botelles reutilitzables: Són tan ecològiques com sembla?

detail.info.publicated Redacció

La moda eco de les botelles reutilitzables s’ha estès entre estudiants, treballadors, esportistes i turistes com una alternativa al plàstic d’un sol ús. Però alguna d’elles està molt lluny de ser ecològica.

L’Organització de Consumidors i Usuaris ha dut a terme un estudi en el qual ha analitzat botelles d’11 materials diferents utilitzant la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida recomanada per la Comissió Europea, que té en compte els principals impactes ambientals al llarg de la vida del producte: escalfament global, toxicitat carcinogènica, ús del terra, consum d’aigua, recursos fòssils escassos..,

OCU ha estudiat l’impacte de la botella des de la seua fabricació, distribució i ús fins la seua eliminació al final de la seua vida útil. I ha comprovat que gairebé el 90% dels impactes ambientals es van situar en la fase de producció (45%) i en la d’ús (42%).

L’impacte ambiental en la fase d’ús es refereix als rentats setmanals a mà amb aigua calenta i detergent. A l’escenari de les proves es van omplir les botelles tres vegades al dia amb 500 ml d’aigua, 5 dies a la setmana durant un any i es van rentar una vegada per setmana.

A l’estat espanyol, les botelles reutilitzables amb menys impacte en el medi ambient són les de polietilè (PE). Al pol oposat hi ha les tèrmiques d’acer inoxidable de dos capes, si bé és cert que són tèrmiques: serveixen per mantenir l’aigua freda fins 18 hores i calent fins 12 hores. Perquè una botella d’acer inoxidable de dos capes tingui el mateix impacte que una de PE, caldria utilitzar-la 69 anys més, ja que es necessita molta energia per extreure la matèria primera necessària per fabricar l’acer i també per fondre'l. I durant la seua fabricació també es generen molts residus que tenen potencial risc carcinogènic en les persones. Si en comptes de dos capes tingués només una capa d’acer inoxidable, encara caldria utilitzar-la 35 anys més i ni tan sols seria tèrmica.

Encara que pugui resultar sorprenent, en comparació amb altres materials, la producció del plàstic, des de l’obtenció de les matèries primeres fins la fabricació de la botella, requereix considerablement menys energia, la qual cosa es tradueix en un menor impacte ambiental. En vista de les anàlisis de l’OCU, el plàstic reutilitzable, en els seus diferents tipus (Polietilè (PE), Polipropilè (PP), Policarbonat (PC), Tritán i PCTG), és el material que produeix menys impactes ambientals.

D’altra banda, les botelles d’un sol ús d’aigua no estan dissenyades per ser omplertes, la seua vida útil es limita a un sol ús. Si es compara quant suposa utilitzar-les de manera continuada al mateix ritme que les reutilitzables (tres vegades al dia, cinc dies a la setmana, durant un any sencer), veiem que els seus impactes ambientals augmenten un 5000% per litre en comparació amb les botelles reutilitzables.

Utilitzar botelles d’un sol ús durant un any suposa 68 kg de CO2 equivalent, mentre que si n’utilitzes una de reutilitzable l’impacte serà d’entre 500 g i 2,93 kg de CO2 eq, depenent del material escollit.