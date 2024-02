La Conferència Episcopal crea una comissió per quantificar les indemnitzacions a les víctimes d'abusos

detail.info.publicated ACN

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha aprovat aquest dijous la creació d'una "comissió nacional d'arbitratge" encarregada d'estudiar les indemnitzacions a les víctimes d'abusos sexuals a l'església. Aquest mecanisme s'encarregarà d'atendre els casos que ja no tenen recorregut judicial perquè han prescrit o l'acusat ha mort. Tal com ha detallat en roda de premsa el secretari general dels bisbes, Francisco García Magán, es farà un estudi "cas a cas" de totes les víctimes que es derivin des de les diferents diòcesis. "En primer lloc, la reparació correspon al victimari, però subsidiàriament té la responsabilitat la institució eclesial, sigui una diócesis o una altra institució", ha apuntat García Magán.

Segons com ha concretat el religiós, les indemnitzacions per abusos s'analitzaran en dos espais, per un costat una comissió d'arbitratge que tindrà una visió "amplia" amb totes les possibles opcions de reparació i després un comitè d'experts que farà la "valoració" dels imports. El primer espai comptarà amb veus "plurals" d'àmbits com la medicina, la psicologia o la mateixa església.

A ulls de l'església, el pla de reparació vol evitar que els abusos es repeteixin i, a la vegada, oferir una "reparació integral" a les víctimes. "Ens interessa la cerca de la veritat i de la justícia, esclarir els fets i trobar responsabilitats, i aquí hi ha la vida judicial i la de l'arbitratge", ha remarcat. "Reduir el tema de les víctimes només a la cosa econòmica és una mercantilització, s'ha d'anar més enllà", ha conclòs.

Els bisbes que formen part de la comissió permanent de la CEE també han analitzat a la seva reunió d'aquesta setmana l'informe 'Per donar Llum', que incorpora les aportacions i recomanacions de l'informe del Defensor del Poble i de l'Informe-Auditoria elaborat, a petició de la CEE, pel despatx de Cremades & Calvo Sotelo, que va ser lliurat formalment al desembre. A preguntes de la premsa Garcia Magán ha dit que l'estudi de Cremades ha tingut un cost d'1,2 milions d'euros.