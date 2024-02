La famosa marmota nord-americana Phil pronostica una primavera primerenca

detail.info.publicated EFE

Phil, el famós rosegador meteoròleg de Punxsutawney, a Pennsilvània, ha emergit aquest divendres del cau on ha hibernat, no ha vist la seua ombra i ha pronosticat que els nord-americans tindran una primavera primerenca.

Centenars de celebrants, congregats des d’abans de l’alba al turó Gobbler’s Knob, han ovacionat i aplaudit quan a les 07:22 (12:22 GMT), els oficiants del ritual han llegit el missatge que, suposadament, Phil ha elegit. "Sens dubte, la primavera vindrà aviat", ha afirmat un dels membres del Club de la Marmota que ha interpretat els grunyits de l’animal, que semblava sorprès i confós.

Des que es va iniciar la tradició el 1887 aquesta és només la vintena vegada que la marmota no ha vist la seua ombra. Segons la llegenda, quan hi ha prou llum del sol com perquè l’animal vegi la seua ombra, falten sis setmanes perquè s'acabi l’hivern. Encara que la tradició es manté ferma, el percentatge d’encerts dels pronòstics de Phil d’acord amb l’Almanaque Stormfax és del 36 %.

Segons el Club de la Marmota de Punxsutawney, la marmota ha vist la seua ombra 107 vegades, no l’ha vist 20 vegades, i no hi ha dades d’uns 10 anys a finals del segle XIX. El 1942, Phil va veure només parcialment la seua ombra i l’any següent no va sortir del cau. Entre 2013 i 2023, la marmota va pronosticar sis setmanes addicionals d’hivern set vegades, i d’aquestes només va encertar una vegada.

El club de la Marmota de Punxsutawney, que afirma que és el mateix animal el que ha estat fent pronòstics durant 130 anys gràcies a un "elixir de la vida", afirma que Phil té un rècord de 100 % d’encerts.

La celebració a Punxsutawney ve de la iniciativa d’un grup de caçadors que va adoptar el rosegador com a mascota per a un ritual cada 2 de febrer, a uns 110 quilòmetres al nord-est de Pittsburgh. El ritual té arrels paganes que atribueixen als animals poders sobrenaturals entre l’equinocci d’hivern i el solstici de primavera.

La data coincideix, al calendari cristià, amb el Día de la Candelaria en el qual els fidels creuen que el cel serè anuncia un hivern més prolongat i un dia ennuvolat preanuncia el final proper de l’hivern.

Phil no és l’única marmota meteoròloga, però sí la més famosa.. Altres llocs d’Amèrica del Nord tenen la pròpia: General Beau Lee (Atlanta), Wiarton Willie (Ontario, Canadà), Sir Walter Wally (Raleigh, Carolina del Nord), Jimmy (Wisconsin), Chuck (Nova York), Birmingham Bill (Birmingham, Alabama) i Potomac Phil, una marmota dissecada, a Washington DC.