Els gossos grans o amb el morro pla viuen menys que els petits

Segons un nou estudi, els gossos grans o amb el morro pla -com els Buldogs- viuen menys que els petits.EFE/Víctor Casado.

detail.info.publicated EFE

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

No tots els gossos viuen el mateix. Factors com la raça, la mida, la forma del morro o el sexe determinen en gran manera la seua esperança de vida. De fet, segons un nou estudi, els gossos grans o amb el morro pla-com els Buldogs- viuen menys que els petits.

L’estudi, realitzat per 'Dogs Trust', l’organització benèfica més important del Regne Unit dedicada a la protecció dels gossos, ha analitzat l’esperança de vida del millor amic de l’home. Els detalls s’han publicat a la revista Scientific Reports, del grup Nature.

Per identificar els gossos amb més risc de mort prematura, els investigadors van estudiar més de mig milió de gossos del Regne Unit, de més de 150 races i creus diferents.

També van utilitzar dades de registres de races, veterinàries, companyies d’assegurances d’animals de companyia, organitzacions benèfiques de protecció dels animals i institucions acadèmiques britàniques.

El treball va revelar que l’esperança de vida mitjana de tots els gossos és de 12,5 anys, i que races com el Heeler de Lancashire (15,4 anys), l'Spaniel Tibetà (15,2 anys) i el Teckel mini (14 anys) són les més longeves.

També van descobrir que els gossos braquicèfals, els que tenen el morro aplanat, com els populars Buldogs francesos (9,8 anys), tenen un 40% més de risc de viure menys que els que tenen un morro normal, com el popular Border Collie (13,1 anys).

L’estudi també va descobrir que les races grans tenen un 20% més de risc de viure menys que les petites, i que les races preferides dels britànics, els llauradors (13,1 anys) i els Cocker spaniels (13,3 anys), segons l’Enquesta Nacional de Dogs Trust, viuen més que la mitjana d’edat.

A més, l'estudi va constatar que les femelles tenen una esperança de vida mitjana lleugerament superior a la dels mascles (12,7 anys davant 12,4 anys) i que les races amb menor esperança de vida mitjana són el Pastor Caucàsic (5,4 anys), el gos de Presa Canari (7,7 anys) i el Cane Corso (8,1 anys).

"Hem vist que l’esperança de vida varia d’un gos a l’altre, en funció de la raça, la mida corporal, la forma de la cara i el sexe", destaca Kirsten McMillan, autora principal de l’estudi i directora de Dades de 'Dogs Trust´.

Encara que aquest és el primer estudi en el qual s’han comparat i contrastat tots aquests elements juntament amb la història evolutiva, els investigadors han descobert que "molts d’aquests factors interactuen i agreugen el problema, per exemple, els gossos mascles de mida mitjana i cara plana tenen gairebé tres vegades més probabilitats de viure menys que les femelles de mida petita i cara llarga", adverteix la investigadora.

Aquestes troballes tenen implicacions importants per al debat sobre la salut canina de pedigrí, perquè encara que l’estudi no determina els factors de risc de mort prematura, sí que destaca quins grups requereixen més investigació.

"Esperem que l’estudi ajudi criadors, polítics, organismes de finançament i organitzacions de benestar a prendre decisions informades per millorar el benestar dels gossos de companyia, i que ajudin als propietaris a comprendre la gamma de factors que influeixen en la salut i la longevitat, especialment a l’hora d’adquirir un gos," comenta McMillan.

En aquest sentit, Dan O’Neill, president del Grup de Treball sobre Braquicefàlia (BWG), que reuneix organitzacions veterinàries, de criadors i de protecció social per abordar els problemes de salut i benestar de les races de cara plana, ha advertit que "els problemes relacionats amb la seua enorme popularitat i els seus greus problemes de salut han desencadenat una crisi sanitària i de benestar per a races de gossos de cara plana com el Buldog Francès, el Pug i el Buldog Anglès".

Aquesta investigació ha revelat que els gossos tenen "importants problemes de salut" segons la seua morfologia, "com que els gossos amb la cara aplanada viuen 1,5 anys menys que els gossos típics", recorda.

Per això, subratlla l’investigador, "és crucial que el públic doni prioritat a la salut per sobre de que l'animal pugui semblar 'bonic', i instem els qui estiguin pensant tenir un gos de cara plana que es parin a pensar i s’assegurin que adquireixen un gos amb les millors possibilitats de tenir una vida llarga i feliç".