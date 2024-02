L'oli del Pallars es promociona a la Fira d'Aramunt

Aramunt, a Conca de Dalt, va reunir ahir més de mil persones en la primera Fira de l’Oli que es tornarà a calebrar l’any que ve després de l’èxit d’aquesta edició, segons va explicar l’alcalde, Marc Sans. A primera hora del matí es van servir més de 250 esmorzars i cinc de la vintena de parades locals van vendre el seu oli elaborat al molí de la població pels productors locals.

El certamen està organitzat per l’ajuntament, que vol impulsar el cultiu de l’olivera en zones de muntanya com és Aramunt. “Comptem amb un molí públic al qual venen moltes famílies per premsar les olives i elaborar el seu oli com un complement més de les seues economies”, va explicar Sans. De fet, algunes famílies poden portar entre 400 i 2.000 quilos d’olives per fabricar oli, va ressenyar. A més d’oli, també es van posar a la venda productes de proximitat, artesania i maquinària que s’utilitza en el cultiu i la recol·lecció d’olives.

La fira compta amb el suport de l’Associació de Productors d’Oli del Pallars, que agrupa una vuitantena de socis entre productors professionals i d’autoconsum. El seu objectiu és la recuperació i conservació de les varietats autòctones. El 52 per cent de les noves finques de cultiu implantades aquesta darrera dècada al Pallars Jussà eren d’oliveres de varietats locals. Aquestes plantacions es troben a una altura mínima de 424 metres i una màxima de 935, aspecte que dona una personalitat única als olis resultants. Prèvia a la fira, dissabte es va celebrar una jornada tècnica sobre les característiques de l’olivera de muntanya.