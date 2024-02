El telescopi Webb descobreix una galàxia que no hauria d’existir

Una imatge composta en color de PEARLSDG realitzada amb dades JWST NIRCAM. Les estrelles individuals són visibles com petits punts de llum en la imatge.NASA, ESA, CSA / via Europa Press

Astrònoms han descobert una galàxia nana aïllada i sense formació estel·lar, que va aparèixer en imatges del Telescopi Espaial James Webb i que no era l’objectiu principal d’observació. Les galàxies estan unides per la gravetat i estan formades per estrelles i planetes, amb enormes núvols de pols i gas, a més de matèria fosca. Les galàxies nanes són les més abundants de l’univers i, per definició, són petites i de baixa lluminositat. Tenen menys de 100 milions d’estrelles, mentre que la Vía Láctea, per exemple, té gairebé 200 mil milions d’estrelles.

Les recents observacions de galàxies nanes sobre l’abundància de "galàxies ultradifuses" més enllà de l’abast de grans estudis espectroscòpics previs suggereixen que la nostra comprensió de la població de galàxies nanes pot ser incompleta. En el nou estudi, un equip liderat pel científic investigador assistent de la Universitat de Arizona State Tim Carleton havia observant inicialment un cúmul de galàxies com parteix del projecte JWST Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science (PEARLS).

La galàxia nana, PEARLSDG, va aparèixer en algunes de les imatges JWST de l’equip. No era l’objectiu en absolut, només una mica allunyat del camp d’observació principal, en l’àrea de l’espai on no esperaven veure res. Els seus resultats han estat publicats en Astrophysical Journal Letters.

PEARLSDG no tenia les característiques habituals d’una galàxia nana que un esperaria veure. No interactua amb una galàxia propera, però tampoc no forma noves estrelles. Resulta que es tracta d’un cas interessant de galàxia inactiva aïllada. "Aquest tipus de galàxies nanes aïllades i inactives no s’havien vist abans, excepte en relativament pocs casos. En realitat, no s’espera que existeixin, atesa la nostra comprensió actual de l’evolució de les galàxies, per la qual cosa el fet que vegem aquest objecte ens ajuda a millorar les nostres teories sobre la formació de galàxies", va dir Carleton en un comunicat. "En general, les galàxies nanes que existeixen soles continuen formant noves estrelles". Fins ara, la comprensió dels astrònoms sobre l’evolució de les galàxies va mostrar una galàxia aïllada que continuava formant estrelles joves o interactuaria amb una galàxia companya més massiva. Aquesta teoria no s’aplica a PEARLSDG, que es presenta com una població estel·lar antiga, que no forma noves estrelles i es manté reservada.

Com a sorpresa addicional, es poden observar estrelles individuals en les imatges JWST de l’equip. Aquestes estrelles són més brillants en longituds d’ona JWST. És una de les galàxies més llunyanes en les quals podem veure aquestes estrelles amb aquest nivell de detall. La brillantor d’aquestes estrelles permet als astrònoms mesurar la seua distància: 98 milions d’anys llum.