Costers del Segre es reivindica en el Barcelona Wine Week

La DO Costers del Segre va reivindicar ahir el seu caràcter innovador en l’elaboració i criança dels seus vins amb un tast en la jornada inaugural del Barcelona Wine Week, la gran cita internacional del sector vitivinícola que se celebra fins demà al recinte firal de Montjuïc. David Seijas, que va formar part de l’equip de sommeliers del restaurant El Bulli, va ser el responsable de dirigir el tast de vins lleidatans, posant el focus en els tipus d’envasos que s’utilitzen per a la vinificació i criança.

L’ús de recipients de ciment, ceràmica, acer inoxidable, roure i fins i tot històriques premses de pedra de l’edat mitjana va ser el nus conductor de l’esmentada activitat, que va esgotar les places i va comptar amb la participació de desenes de professionals. Els vins presentats en el tast d’ahir van ser un experimental monovarietal de macabeu del celler L’Olivera amb criança en ciment; el Troballa Blanc de Mas Blanch i Jové de garnatxa amb criança en ous de granit i ciment; Finca la Serra del Vent de Tomàs Cusiné de chardonnay amb part de la criança feta en àmfores; el Bellpuig del Celler del Montsec, un vi que al seu pas per bota s’hi sumen també tres mesos en ous de fang de 500 litres; Valerna negre de Carviresa amb una barreja de vins base criats en àmfores, acer inoxidable, roure i damajoana; Thalarn 2018 de Castell d’Encús de sirà amb fermentació i criança en premses de pedra, botes de roure i dipòsits d’acer inoxidable; i Finca Siós de Costers del Sió, barreja de garnatxa i sirà que combina la fermentació i criança en premses del segle XI i dipòsits d’acer inoxidable.

La sequera perjudica el sector

El Barcelona Wine Week reuneix durant tres dies més de 950 cellers i 73 denominacions d’origen de l’Estat que asseguren que l’esdeveniment és una “oportunitat única per donar a conèixer el potencial” del sector, que compta a Espanya amb 544.000 explotacions i genera 430.000 llocs de treball.Els cellers van alertar que aquest any baixarà la producció de raïm per la falta d’aigua i representarà només un 25% en comparació amb el 2021. L’esdeveniment acull públic estranger d’EUA, Alemanya, Canadà, Països Baixos, Regne Unit o Xina.