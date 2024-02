La jove que acusa Alves de violar-la el va assenyalar al sortir de la discoteca: "Ha estat ell"

detail.info.publicated EFE

La jove que acusa Dani Alves de violar-la a la discoteca Sutton de Barcelona, el desembre de 2022, el va assenyalar davant del director del local i davant de les seues amigues quan el futbolista va passar al seu costat al sortir del recinte: "Ha estat ell".

Així ho ha indicat aquest dimarts el director de Sutton en la seua compareixença com a testimoni en la segona sessió del judici, a la secció 21a de l’Audiència de Barcelona, en el qual Alves afronta una petició fiscal de nou anys de presó per agressió sexual, pena que l’acusació particular eleva fins els 12 anys.

El director de la discoteca, que ha explicat que Alves era un client habitual del local, ha detallat que es va assabentar de l’ocorregut quan veure la noia plorar, per la qual cosa es va atansar a ella i a les seues dos amigues: "Va costar moltíssim que ens digués què havia passat", ha precisat.

Quan aquest home estava parlant amb les tres joves, Alves va passar per davant seu, caminant recte, sense acomiadar-se, per sortir de la discoteca, moment en què la víctima els va dir que "havia estat ell", ha relatat.

Segons el responsable de Sutton, la jove estava "bastant alterada" i repetia que es volia anar a casa i, davant de la seua insistència per saber què havia passat, finalment els va dir que havia estat víctima d’una agressió sexual.

"Em va dir que no la creurien", ha recordat el testimoni, que també ha precisat que la jove va comentar que havia entrat de forma voluntària al bany on es va produir la violació però que una vegada dins en va voler sortir i "no va poder".

En la mateixa línia, un responsable de sala de la discoteca ha testificat que la víctima plorava molt i estava "bastant malament", pel que van activar el protocol i van cridar al telèfon d’emergències 112.

A més, quan el responsable de sala va preguntar a la jove si volia denunciar li va dir que no perquè ningú la creuria, com han corroborat les seues dos amigues i altres testimonis al llarg del judici.

Aquest testimoni també ha indicat que Alves era un client habitual de la discoteca i ha revelat que, segons la seua opinió, aquella nit el futbolista "no estava com sempre" ja que creu que "o havia begut o es va prendre alguna cosa, no actuava com sempre", després de la qual cosa la defensa, que planteja com a atenuant el consum d’alcohol per rebaixar una eventual condemna, ha optat per no fer-li cap pregunta.

En el judici també ha declarat aquest dimarts un auxiliar de Sutton que va curar la ferida que la noia tenia al genoll i que la va sentir parlar amb les seues amigues mentre esperaven l’arribada dels Mossos.

El testimoni ha afirmat que va sentir com la víctima va explicar a les seues amigues que "sabia a què anava", encara que després va deixar clar que "no volia" i que finalment es "va penedir d’estar allà".

Els Mossos afirmen que els vídeos avalen "completament" la versió de la víctima d’Alves

Els Mossos d’Esquadra han confirmat aquest dimarts que les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton de Barcelona "corroboren completament" la denúncia de la jove que acusa Dani Alves de violació, cas pel qual la Fiscalia li demana nou anys de presó.

En la segona sessió del judici a Alves a l’Audiència de Barcelona han comparegut aquest dimarts una desena d’agents dels Mossos, que han testificat que quan van atendre a la víctima estava en "xoc", s’"enfonsava" quan donava detalls de la violació i es resistia a denunciar perquè temia que no la creguessin o que es difongués la seua identitat, mentre els va deixar clar que "no volia diners, només justícia."

Una de les agents que va prendre declaració policial a la víctima, que va veure "molt afectada", ha certificat que la seua denúncia va quedar "corroborada completament" amb les imatges de les càmeres de la discoteca, que van enregistrar els moments previs i posteriors a què ambdós entressin al bany d’un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona.

Una altra agent de la Unitat Central contra les Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos ha testificat que en un primer moment van intentar tranquil·litzar la víctima abans de la seua declaració policial, però que quan la noia va arribar al moment d’explicar l’agressió sexual "es va enfonsar una mica".

Van ser els agents dels Mossos que li van comentar l’escenari que s’obria si denunciava o si no ho feia, ja que el temor de la víctima era que es divulgués el seu nom o que no la creguessin, ja que l’acusat era una "persona coneguda", per la qual cosa se sentia "impotent".

Els agents que van atendre la víctima a la discoteca han relatat que la jove estava en "xoc" i que no parava de plorar, per la qual cosa la van haver de calmar, ja que amb prou feines era capaç d’articular paraula.

Als dos agents que la van atendre a la discoteca Sutton la víctima els va dir que "no volia diners, només justícia." A més, a un dels primers agents que la van atendre, li va confessar que se sentia "culpable" pel que havia passat amb Dani Alves, encara que els Mossos, han explicat, li van fer entendre que la víctima era ella.

Una altra de les agents que ha declarat és la responsable de l’UCAS, que va ser la que es va encarregar de coordinar la detenció d’Alves al despatx de la seua advocada a Barcelona, on el futbolista va viatjar des de Mèxic, país al qual havia tornat després dels fets perquè llavors jugava amb els Pumas de l’UNAM.

Segons ha explicat, es va arribar a un acord amb l’advocada de l’esportista per evitar una detenció en l’espai públic, a fi de protegir la identitat de Dani Alves, ja que eren conscients de la seua rellevància "mediàtica".

Un relat que ha corroborat un dels mossos d’esquadra que va practicar la detenció de l’acusat, qui ha explicat que aquest tipus d’arrest discret va ser decisió dels seus "caps".