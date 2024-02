La dona d’Alves diu que va arribar a casa “molt borratxo” i “xocant” amb els mobles

detail.info.publicated ACN

L’esposa de l’exfutbolista del Barça Dani Alves, la model Joana Sanz, ha assegurat aquest dimarts en el judici per agressió sexual que la matinada dels fets, el 31 de desembre del 2022, ell va arribar a casa “molt borratxo”. Sanz ha explicat que Alves va arribar a les 4 de la matinada “fent pudor a alcohol” i va xocar amb un armari i una tauleta i es va “desplomar” damunt del llit. Els amics del jugador que van estar amb ell durant quasi tot el dia també han explicat que van beure bastant, intentant reforçar així la tesi de la defensa que el jugador hauria violat la noia en un important estat d’embriaguesa.

Sanz, que s’ha mostrat molt freda amb el seu marit, ha declarat en últim lloc en la segona sessió del judici a l’Audiència de Barcelona. Ha explicat que el dia 30 de desembre Alves havia quedat per dinar amb uns amics i que teòricament després la parella soparia junta. Ha recordat que la seva mare estava malalta. Durant la tarda es van enviar alguns missatges de Whatsapp i ell li va dir que finalment soparia amb els seus amics. Ella no va insistir i ha assegurat que no van discutir, i no van parlar més a partir de les 11 de la nit.

Quan Alves finalment va arribar a les 4 de la matinada ella encara era desperta. Quan el va veure en mal estat va decidir no parlar-hi fins l’endemà: “No procedia amb l’estat amb que va arribar, millor deixar-ho per l’endemà”. L’endemà Alves es va llevar tard i li va dir a la seva dona que havia estat dinant i sopant amb amics en un restaurant, sense esmentar-li en cap moment la discoteca Sutton.

L’alcohol amb els amics

La versió de Sanz coincideix parcialment amb la dels amics del jugador acusat. Un dels testimonis més esperats de la tarda era l’amic brasiler que acompanyava Alves aquella nit a la discoteca. Ha declarat amb intèrpret. Ha explicat que el dia dels fets van dinar i sopar amb dos amics brasilers més en un restaurant a prop de l’Hospital Clínic. S’hi van estar fins la 1 de la matinada, i van acabar sopant allà mateix. Durant totes aquelles hores van veure quatre ampolles de vi, així com una de whisky i alguna beguda alcohòlica més. Un treballador i l’amo del restaurant han confirmat que van beure força i van sortir “eufòrics” del local. Després van anar a un bar de copes, on es van prendre un combinat cadascun. Finalment, Alves i el primer amic van anar junts al Sutton en cotxe conduint aquest amic.

Els altres dos amics que van estar al restaurant i al bar de copes amb ells dos també han corroborat aquesta versió.

Allà Alves i el primer amic van demanar una ampolla de cava primer normal i després gran. Preguntat per la quantitat d’alcohol que havia pres l’acusat a la discoteca, ha dit que almenys quatre copes, però quan va declarar a instrucció va dir que només n’havia begut mitja. Ell ha justificat aquesta i altres contradiccions amb el fet que al jutjat d’instrucció va declarar sense intèrpret i potser va entendre malament la pregunta. De fet, ha dit que ell va conduir tant a l’anada com a la tornada de Sutton perquè Alves anava més begut que ell.

Sobre els fets concrets, ha explicat que creu que les tres noies s’ho estaven passant molt bé durant la nit i no les va veure “incòmodes”, com una d’elles va declarar aquest dilluns. També va veure que Alves i la denunciant ballaven molt a prop l’un de l’altre. En un moment determinat va veure que Alves anava al lavabo i al cap de poc hi entrava la denunciant. Al cap d’una estona va sortir Alves i més tard la noia. Les tres amigues es van acomiadar i al cap de poc ell i Alves van decidir marxar també perquè era “tard” i havien begut força. Ha dit que no van veure les noies en sortir.

El responsable de la sala de ball també ha dit que Alves “no estava com sempre”, sinó que sospita que havia begut força o havia pres alguna cosa. No obstant, això no ho va comentar al director del club nocturn, però sí als mossos d’esquadra.