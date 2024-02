L'Associació Alba planteja el seu futur amb el focus posat en persones i territori

L’Associació Alba de Tàrrega, que l’any que ve complirà mig segle, va presentar ahir el seu marc estratègic Transformar per avançar per als propers sis anys. La directora, Maite Trepat, va explicar que “treballarem per donar més protagonisme a les persones que atenem i als seus familiars; hem de cuidar més l’organització, exigir a l’administració un major reconeixement dels professionals del tercer sector i crear aliances i complicitats amb el territori”.

Entre algunes de les propostes a desenvolupar fins al 2030, destaca el desplegament de la figura d’assistent personal. “Hem de transformar uns serveis completament anacrònics i oferir suports molt més personalitzats alhora que hem de sortir de models institucionalitzats com les grans residències i apostar per petites estades vinculades amb la comunitat”, va detallar Trepat, que també va apuntar la necessitat de “retenir talent reconeixent els professionals”. Actualment l’Associació Alba atén unes 1.500 persones de la mà de 300 professionals.Un dels reptes és oferir habitatge a totes les persones a qui presta els seus serveis. A dia d’avui hi ha seixanta persones en llista d’espera per accedir a un pis i 36 per a una llar residència. Alba disposa de quatre llars residència i més de mig centenar de pisos. L’entitat espera poder posar en marxa la residència de Sant Martí de Maldà a l’espai La Bassa durant la primera meitat de l’any alhora que continua treballant amb l’ajuntament d’Agramunt amb els pisos de l’antiga caserna, si bé no es podran estrenar fins almenys el 2025. Trepat va demanar més suport de les institucions per oferir aquest acompanyament a una vida independent.