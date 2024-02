Dijous comença una campanya policial de control d'alcohol i drogues per Carnestoltes

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb el cos dels Mossos d'Esquadra i les Policies Locals una campanya intensiva de controls d'alcohol i drogues que començarà aquest dijous i durarà fins el dimecres de la setmana vinent amb motiu de la celebració de Carnestoltes. Els controls es desplegaran pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia, per tal de conscienciar la ciutadania que el consum d'alcohol i drogues pot provocar accidents de trànsit mortals i greus. En concret, al llarg d'aquesta campanya preventiva, els Mossos d'Esquadra tenen previst realitzar 785 controls de drogues i alcohol al conjunt de la xarxa viària catalana.

En la mateixa campanya de l'any passat es van imposar 828 denúncies per positiu en alcoholèmia (656 per via administrativa i 172 per via penal), el que suposa un 6% del total de proves d'alcoholèmia realitzades. Aquestes xifres de la campanya preventiva del passat Carnestoltes indiquen que cada dia es va denunciar una mitjana de 118 positius per alcoholèmia. D'altra banda, de les 893 proves d'estupefaents efectuades, en 426 casos es va donar positiu, un 48% del total.