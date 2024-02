José Luis Gil protagonitza la seua primera aparició pública després de l’ictus que va tenir el 2021

detail.info.publicated Redacció

José Luis Gil, el Juan Cuesta de 'La que se avecina' ha estat apartat del focus mediàtic des que va patir un ictus, el novembre de 2021. Fins aquesta setmana, només s’havien tingut notícies seues a través del compte d’Instagram de la seua filla, Irene Gil, i és precisament per aquesta via que s’ha sabut que dissabte passat Gil va anar a un assaig general de 'La Regenta' per donar suport a la seua amiga i protagonista de l’obra, l’actriu Ana Ruiz.

"Avui estrenem #laregenta, i ahir, va venir el meu amic a veure’ns a un assaig general. Gràcies José Luis! Veure’t dempeus aplaudint és per a mi un dels regals més bonics i emocionants d’aquest any. T'estimo!", va escriure la intèrpret al costat d’una fotografia amb Gil.

La publicació es va omplir de comentaris de fans de l’actor i de mostres d’afecte cap a ell tant de companys del sector com de fans. "Me n’alegro molt per tot, què bé això del José Luis i tu estaràs fantàstica, som-hi José Luis, tots amb tu" o "gran actor José Luis, et trobem a faltar" són alguns dels comentaris que es poden llegir al 'post’. També hi ha hagut reaccions per part de l’elenc de 'La que se avecina'. Així, Eva Isanta, que interpreta Mayte Figueroa, li ha enviat un cor.