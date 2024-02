Podrà 'pixar' el ruc del Carnaval de Solsona?

detail.info.publicated Redacció

La penjada del ruc de la Torre de les Hores, dissabte a la nit, és un dels moments més celebrats del Carnaval de Solsona.

Enguany, però, amb el pla de sequera en fase d'emergència, que prohibeix l’ús d’aigua de consum per a actes lúdics, el servei municipal d’aigües de Solsona ha ideat una fórmula perquè el ruc pugui fer almenys una micció simbòlica sobre el públic, i serà amb aigua freàtica, no procedent de la xarxa.

Es recorrerà a la mateixa aigua d’un pou que es fa servir per netejar els carrers, prèviament tractada. Al peu de la torre s’ha instal·lat un dipòsit i se’n bombarà l’aigua per fer-la pujar els metres necessaris per utilitzar-la a través del mecanisme que porta incorporat el ruc de cartró pedra.

Un altre canvi motivat per l'emergència hídrica és que el ruc només pixarà sobre la gent durant la penjada, en lloc de repetir-ho en moments aleatoris al llarg del Carnaval, com era tradició.