Rodaran una pel·lícula sobre Sau, la banda mítica del rock català

L'emblemàtic grup de rock català Sau tindrà una pel·lícula. Segons avança Rac1 i ha confirmat la banda a l'ACN, es titularà 'Els de Sau' i la dirigirà Elisabet Terri en una coproducció catalana i andorrana que es rodarà en català. Entre les localitzacions hi haurà el Pantà de Sau, Vilanova de Sau, Vic i també Escòcia i Andorra. Arrencarà amb els inicis de la banda el 1986, quan Pep Sala i Carles Sabater es van conèixer, fins al 1999 amb la inesperada mort de Carles Sabater després d'un concert a Vilafranca del Penedès. D'altra banda, coincidint amb els 25 anys de la seva mort, Sau30 ha tret una nova cançó, 'Nous poemes i velles promeses'. És el particular homenatge que Sala li ha volgut retre al cantant.

Si bé encara no es poden anunciar dates de la futura pel·lícula, sí que s'ha confirmat que és una coproducció d'Imminent Produccions i Arlong. Actualment falta completer la ronda de finançament i la previsió és que després de l'estiu es faci la preproducció.

Pel que fa al nou tema, Sau30 explica que 'Nous poemes i velles promeses' és "una cançó escrita des del record al Carles i als anys que van compartir durant la trajectòria de Sau". Els seguidors, a més, trobaran referències a anteriors cançons com 'Fins al final' o 'Percentatges', entre d'altres. De fet, el mateix títol de la nova cançó ja fa referència a un dels 'hits' de la banda, 'Poemes i promeses'. Segons Pep Sala, "ve a ser com una segona part d'una cançó que era molt important per a nosaltres a nivell personal".

La cançó ha estat enregistrada a l’Indi Studios en un dels darrers enregistraments que es realitzaran als estudis de Santa Eulàlia de Riuprimer i que han format part de la història de Sau, Pep Sala, Sau30 i d’altres artistes. Com ja s’ha fet públic, l’Indi Studios tancarà les seves portes per donar la benvinguda a la Fundació Sau, que tindrà la seva seu a Les Masies de Voltregà.

Pep Sala, ha posat veu i guitarres a la cançó, juntament amb Jonathan Argüelles a les veus, Ramon Altimir als teclats i veus, Quim “Benítez” Vilaplana a la bateria, Pep Sánchez al baix i a les veus i Josep Lluís Pérez a les guitarres.

El videoclip de la cançó ha estat protagonitzat pel mateix grup, juntament amb l’actor Guim Puig i és una coproducció de la productora catalano-andorrana Imminent Produccions, juntament amb Arlong i l’Indi Music. El clip, ha estat dirigit per l’actriu i directora Elisabet Terri i produït per José Pozo juntament amb David Ortiz. Segons Pozo, "el clip no només captura la banda interpretant el tema, sinó que ofereix una mirada íntima al procés creatiu de Pep Sala i el seu record i enyorança a la figura de Carles Sabater".