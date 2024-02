Assegurances de la casa: Els 5 sinistres més comuns, segons l’OCU

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Segons una enquesta realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) un 93% de ciutadans compta amb una pòlissa d’assegurança de la llar.

ICEA, organisme que agrupa a gran part de les companyies d’assegurances espanyoles, i que es dedica a la investigació i estudis sobre el sector de les assegurances, ha fet una selecció dels sinistres més comuns dels quals s’informa en les assegurances de la llar.

Les últimes dades, corresponents a 2022, revelen que:

Els danys per aigua van ser més del 37% dels informes que es van donar en assegurances de la llar a Espanya.

Ruptura de vidres , que inclou les ruptures de llunes, espills, pisa sanitària, marbres, granits i plaques de vitroceràmica, que suposen un 14,4%.

Serveis d’urgència, manyeria, fontaneria, reparacions... serveis d’assistència a la llar són els que són darrere del 13,6% dels sinistres .

Els danys elèctrics causats en aparells per pujades inesperades de la tensió, segons l’estudi del sector, representen el 9,3% dels casos.

Finalment, els danys causats per fenòmens atmosfèrics, com el granís, van suposar un 5,3% dels sinistres en assegurances de la llar .

Els incendis, els sinistres de més cost

No obstant, una cosa és la freqüència i una altra el cost mitjà de cada sinistre: els més cars són dos sinistres per sort menys comuns, com els incendis (que el 2022 suposen un cost mitjà per sinistre de 3.130 euros) i els robatoris (que de mitjana van suposar 715 euros per sinistre).